ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Чувашская Республика вновь в числе лидеров по реализации президентской программы «Пушкинская карта» — мы на первом месте в стране по количеству действующих карт (89,12%) и стабильно удерживаем лидерство по активности их использования. Мы уделяем особое внимание раскрытию потенциала программы, делая все возможное, чтобы молодежь активно участвовала в культурной жизни республики. Этот успех — результат инициативности нашей молодежи, поддержки культурных учреждений и системной работы всей команды. Особую роль играет проект «Культурная среда»: 12 государственных учреждений культуры регулярно представляют лучшие спектакли и концерты в муниципалитетах, обогащая образовательный процесс. Гранты Главы Чувашии, которые мы ежегодно выделяем на творческие проекты, позволяют реализовывать самые яркие идеи. За последние пять лет жители республики увидели премьеры, которыми по праву можно гордиться. Уверен, инвестиции в культуру — это инвестиции в будущее Чувашии».