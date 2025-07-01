Современное искусство в чувашском селе

В июне внимание культурной общественности было приковано к селу Абашево Чебоксарского округа, где работала арт-резиденция «Стоянка», организованная башкирским музеем современного искусства ZAMAN и Чувашской биеннале современного искусства. Восемь художников из Башкортостана, Татарстана, Чувашии и Челябинской области три недели жили в палатках на берегу Рыкши, исследовали жизнь и историю села, знакомились с национальной культурой и работали над своими творческими проектами.

Идея кочующей резиденции, постоянно перемещающейся в поисках новых сюжетов, впервые была реализована музеем в 2023 году в башкирском селе Воскресенское. Место выбрали не только за живописные пейзажи — его коснулись многие события большой истории. Абашево оказалось не менее вдохновляющим. Невысокие холмы, окружающие село, называли то землей из лаптей сына Улыпа, то местом, где спрятано золото, награбленное во время походов Ивана Грозного на Казань или восстаний под предводительством Емельяна Пугачева. А в 1925 году, когда начались археологические раскопки этих курганов, были обнаружены следы стоянки людей бронзового века, которые ученые назвали «абашевской культурой». Вошло село в историю и как мятежное — в 1906 году оно стало важным очагом распространения революционных настроений — чебоксарские рабочие активно призывали крестьян не платить подати, использовать владельческие земли, бесплатно рубить лес, что послужило толчком к Абашевскому восстанию. Но рассуждать художники могли не только об этом — им предстояло познакомиться с местными жителями, узнать, чем они живут, что их волнует, и создать на этой основе нечто интересное.

«Написать оперу к среде» — дело непростое, особенно если работать приходится в полевых условиях, хоть и довольно комфортных. Каждому участнику выделялась личная палатка с электричеством и всем необходимым хозяйством, а кухня и пространство для работы были общие. Свои коррективы внесла погода — многим, чтобы творить, пришлось перебраться в сельский клуб. Несмотря ни на что, все справились с задачей и результаты представили на суд зрителей.

Если бы художники жили изолированно, а потом внезапно показали свои работы жителям села, то реакция могла бы быть разной, но куда скорей — негативной, ведь понять современное искусство без подготовки бывает непросто. Но будучи помощниками и участниками процесса, абашевцы наблюдали за самим ходом творческой мысли, оценили попытки понять их самих и осмыслить историю родных мест. Так что выставка «Пĕркенчĕк» была принята очень тепло.

Экспозицию представляли на сцене все того же клуба, который одновременно — и музей, и народный театр, и галерея. И вся презентация с рассказами художников на фоне живописного задника с абашевским пейзажем стала своего рода театральным действом. Встречей традиционного взгляда на искусство как на приближенное к действительности отображение красоты — и современного, где творчество равно исследованию и процесс порой значит больше, чем результат.

Смысловым центром экспозиции стала инсталляция Нелли Акчуриной «Укрой меня, небо. Защити меня, земля». Бугрящаяся, клубящаяся холмами и оврагами (облаками и небесными долами) поверхность собрана из фрагментов ткани, окрашенной собранными здесь красителями — илом со дна Рыкши, корнем подмаренника, ржавчиной с развалин старинной церкви…

Работа Лейсан Азаматовой «Каталог — карта — созвездия» связана с музеем Уйăп Мишши в соседних Моштаушах. А точнее, с попыткой понять логику и структуру его коллекции — множества разнородных экспонатов, далеко не всегда связанных с именем поэта. Случайное сходство «созвездия» ушедших на фронт мужчин, нитей ткацкого станка и переплетения маскировочных лент сложилось в образ хранящей женской любви. Произведение Лейсан — сочетание зарисовок, фотографий, ментальных карт и схем. Рассматривая его, включаешься, думаешь, разбираешь и соучаствуешь, проделывая работу вместе с автором, открывая в объекте внимания нечто свое.

Но исследование — это не всегда серьезно. Оно может включать игру, интуицию, фантазию — и Радик Мусин предлагает нам, как детям в археологическом музее, покопаться в здешнем культурном слое. На камнях, найденных в Абашево, выгравированы местные байки, как очень локальные, не выходящие за пределы «Стоянки», так и уходящие корнями в мифологию. Как глубоко литературные, например, цитаты из «Нарспи», так и совершенно будничные.

Настоящее искусство неизбежно говорит и о личном. Работа башкирской художницы Анастасии Павловой стала для нее встречей со своей чувашской половиной. Все началось с того, что резиденция стартовала в годовщину смерти ее дедушки. А вылилось в графический дневник и серию пленочных фотографий — рассматривая слайды, ловишь сходство линий ландшафта, родных лиц, состояний сегодня в Абашево и в далекой чувашской деревне в Башкирии. Густой кисель на поминках из «какой-то дичи» становится традиционным блюдом, а семейные истории позволяют войти в контакт и примириться с этой частью себя.

Работа художников бок о бок рождает что-то иное, чем индивидуальное творчество. Олеся Волкова из Чебоксар, например, в рамках резиденции пробует совершенно новую для себя технику цианотипии, отдается потоку, не стараясь контролировать и добиваться заданного результата. Ее «Семь дней» творенья пленяют свежестью, нежностью, просвечивающими и ускользающими смыслами. Прозрачные оттенки синего, свойственные для этой техники, особенно тонки рядом с весомой грубостью темной шероховатой керамики, дополняющей графические работы. В них сталкиваются христианская и чувашская мифология, отражая наше культурное пространство.

Пожалуй, одним из самых непривычных для восприятия оказался видеопроект «Ива электрическая», созданный перформерами, художниками тела и танца Тьян Пух и Альфией Шамсутдиновой. Это не столько пластические образы, сколько ощущение танцором себя в пространстве, вызванное пребыванием на абашевской земле.

Посмотреть работы арт-резиденции «Стоянка» можно будет еще раз. Выставку покажут в Музее чувашской вышивки в рамках II Чувашской биеннале современного искусства.

Фото Алексея Кирова

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