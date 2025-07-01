Стобалльников стало больше

В республике подвели предварительные итоги государственной аттестации. Средний балл практически по всем предметам выше среднего по стране, увеличилось число «высокобалльников» по физике и информатике. 49 школьников получили 100 баллов, а выпускница чебоксарской гимназии № 1 Ярослава Гурьева взяла «сотню» сразу по двум предметам — информатике и русскому языку. К тому же расширилась и география стобалльников, если раньше это были в основном ребята из Чебоксар и Новочебоксарска, то теперь к ним активно присоединяются выпускники из других муниципалитетов. «Это особенно радует и подтверждает, что поддержка учителей, школ и внедрение новых образовательных проектов дают результат», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.