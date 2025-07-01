За товаром и на праздник

Вчера в Цивильске открылась традиционная Тихвинская ярмарка. Уже почти три века время и место проведения ее неизменно — начало июля у стен Тихвинского Богородицкого женского монастыря. В этом году на гостеприимную цивильскую землю съехались более 400 торговцев и мастеров. До воскресенья здесь можно приобрести самые разные товары, прикупить изделия ручной работы, попробовать блюда чувашской кухни, побывать на концертах и фестивалях или поучаствовать в спортивных соревнованиях. Программа ярмарки, как всегда, насыщенная: сегодня здесь проходят гастрономический фестиваль национальной кухни «Пÿремеч», конкурсы мастеров народного творчества «Народный умелец» и на лучшее кованое изделие и парад культур. Также в афише праздника — детский Акатуй, патриотические фестивали и концерты. Кроме того, прямо на ярмарке можно проверить свое здоровье. Сегодня до семи вечера и в субботу с 11 до 16 часов здесь будут дежурить врачи проекта Главы Чувашии «Шаг к здоровью».
Опубликовано: 3 июля 2025 г.
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