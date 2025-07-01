Справились к середине лета

В Чебоксарах досрочно завершен капитальный ремонт первой половины Гагаринского моста. «По плану должны были сдать только к октябрю, но подрядчик ООО «Универсал» справился быстрее», — прокомментировал в своем телеграм-канале глава города Владимир Доброхотов.

Открытие прошло успешно. Центр организации дорожного движения Минтранса Чувашии подтвердил улучшение пропускной способности участка примерно на 15%. С 1 июля строители перешли на другую половину моста, начато фрезерование старого асфальтового покрытия. Работы планируется завершить к осени 2026 года, общая сумма расходов составит 801 млн рублей. Капремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Следующий на очереди — Калининский мост, открытый в ноябре 1963 года. Подрядчиком также выступает ООО «Универсал».