Справились к середине лета

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах досрочно завершен капитальный ремонт первой половины Гагаринского моста. «По плану должны были сдать только к октябрю, но подрядчик ООО «Универсал» справился быстрее», — прокомментировал в своем телеграм-канале глава города Владимир Доброхотов.

Открытие прошло успешно. Центр организации дорожного движения Минтранса Чувашии подтвердил улучшение пропускной способности участка примерно на 15%. С 1 июля строители перешли на другую половину моста, начато фрезерование старого асфальтового покрытия. Работы планируется завершить к осени 2026 года, общая сумма расходов составит 801 млн рублей. Капремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Следующий на очереди — Калининский мост, открытый в ноябре 1963 года. Подрядчиком также выступает ООО «Универсал».

Опубликовано: 2 июля 2025 г.


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