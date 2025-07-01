На должность Главы Чувашии претендуют пять человек

Парламентские партии республики завершили процесс выдвижения кандидатов на выборы руководителя региона, которые пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.

«Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» поддержали действующего Главу Чувашии Олега Николаева, который идет на переизбрание в статусе самовыдвиженца.

На 64-й партийной конференции ЛДПР кандидатуру депутата Государственного Совета Чувашии Константина Степанова поддержали 27 делегатов. В заявлении партии отмечается, что ЛДПР идет на выборы с программой, основанной на принципах Владимира Жириновского — честности, смелости и ориентации на помощь людям.

«Партия пенсионеров» выдвинула руководителя регионального отделения Владимира Ильина, который акцентировал внимание на социальной политике, защите интересов пожилых граждан и развитии инфраструктуры здравоохранения и доступного жилья.

Партия «Новые люди» единогласно поддержала генерального директора «Мариинско-Посадского маслозавода» Максима Морозова. Он намерен сделать ставку на развитие экономики и поддержку малого и среднего бизнеса.

Партия «Зеленые» представила кандидатом председателя регионального отделения Владимира Савинова, который намерен сосредоточиться на экологических вопросах и устойчивом развитии региона.

Олег Николаев, претендующий на переизбрание, заручился поддержкой инициативной группы, включающей представителей из ключевых отраслей региона — промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования и социальной сферы. В минувшие выходные состоялась рабочая встреча, на которой обсуждались стратегические задачи предстоящей кампании.

«Мы не начинаем новый этап, а продолжаем реализовывать уже намеченную программу. Достигнуто многое. Впереди стоит еще больше вызовов. Готов двигаться вперед вместе с командой и жителями региона», — подчеркнул Николаев.

Напомним, что в 2025 году выборы Главы Чувашской Республики пройдут в трехдневном формате и завершатся 14 сентября, в единый день голосования.

Михаил Фролов