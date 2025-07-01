Доктора принимают рядом с домом

График выездов медицинских специалистов с 1 по 15 июля.

Напомним, проект «Шаг к здоровью», инициированный Главой Чувашии Олегом Николаевым, нацелен на улучшение доступности медицинской помощи и заботу о здоровье граждан, а также предлагает инновационный подход к профилактике заболеваний, обеспечивая проактивное взаимодействие с населением и позволяя людям получать медицинскую помощь в непосредственной близости от дома.

В рамках проекта организована работа мобильных ФАПов и «Пунктов здоровья», которые будут функционировать в течение летнего сезона во всех округах и городах Чувашской Республики. Здесь жители смогут пройти первичный осмотр, сдать анализы и получить консультации терапевтов, педиатров и узких специалистов, а при обнаружении симптомов оформить направление на углубленное обследование. Каждый желающий также сможет посетить «Школу здоровья» и получить информационные материалы для повышения осведомленности о своем здоровье.

Приходите сами и приводите своих близких! Публикуем подробный график выездов по всей Чувашии на ближайшие 2 недели.

Чебоксары

1 июля, 15.00 — 19.00 п. Новые Лапсары; ДК «Салют», ул. Энтузиастов, 36/9 2 июля, 15.00—19.00 пр. Тракторостроителей, 63; ТД «Волжский», б-р Приволжский, д. 2-4 3 июля, 15.00 — 19.00 Хевешский рынок; площадь перед храмом в честь иконы Божией Матери, ул. Гражданская 4 июля, 15.00 — 19.00 ул. Болгарстроя; ТД «Питер», Лукина д. 6 5 июля, 11.00 — 15.00 к/т «Сеспель»; ТД «Питер»; Чандрово 8 июля, 15.00 — 19.00 мкр. «Садовый», ул. Дементьева, 22; ДК «Ровесник», ул. Олега Беспалова, 2а 9 июля, 15.00 — 19.00 рынок «Южный»; ТД «Питер», ул. Университетская, 23-25 10 июля, 15.00 — 19.00 «Дорисс-парк»; площадь Победы, ул. Социалистическая, 3 11 июля, 15.00 — 19.00 мкр. «Солнечный»; Школьный бульвар, ул. Мичмана Павлова, 24 12 июля, 11.00 — 15.00 Московская набережная; ДК «Салют», ул. Энтузиастов, 36/9 15 июля, 15.00 — 19.00 кинотеатр «Мир Луксор», пр. Ленина, 23; Детская площадка, ул. Некрасова, 2

Новочебоксарск

1 июля, 13.00 — 17.00 СОШ № 13, ул. Первомайская, 45 3 июля, 13.00 — 17.00 СОШ № 8, ул. Солнечная, 14 8 июля, 13.00 — 17.00 СОШ № 12, пр-д Ельниковский, 6 10 июля, 13.00 — 17.00 гимназия № 6, б-р Зеленый, 26 15 июля, 13.00 — 17.00 ул. Винокурова, 127, ул. Воинов-интернационалистов, 13, 15, 17

Аликовский округ

4 июля, 10.00 — 15.00 д. Вотланы, ул. Мира, 7, ФАП 9 июля, 10.00 — 15.00 д. Илгышево, ул. Советская, 1а, ФАП 12 июля, 10.00 — 15.00 с. Чувашская Сорма, ул. Советская, 27, Дом культуры

Алатырский округ

2 июля, 10.00 — 15.00 с. Ичиксы, ул. Ленина, 61, ФАП 4 июля, 10.00 — 15.00 пос. Первомайский, ул. Ленина, 19, ФАП 8 июля, 10.00 — 15.00 детский парк «Сказка», г. Алатырь, ул. Гончарова, 53а 10 июля, 10.00—15.00 пос. Алтышево, ул. Школьная, 10а, СОШ 12 июля, 13.00 — 15.00 с. Явлеи, ул. Дружбы, 16, ФАП 15 июля, 10.00 — 15.00 с. Атрать, ул. Щорса, 11, СОШ

Батыревский округ

4 июля, 10.00 — 15.00 с. Тойси, ул. Учительская, 12, перед администрацией 11 июля, 10.00 — 15.00 с. Тарханы, ул. Кокеля, 12, перед администрацией

Вурнарский округ

2 июля, 10.00 — 15.00 д. Н. Яхакасы, ул. Победы, д. 2в 9 июля, 10.00 — 15.00 д. Орауши, ул. Первомайская, 11

Ибресинский округ

3 июля, 9.00 — 13.00 д. Вудоялы, ул. Советская, 28а, ФАП 10 июля, 9.00 — 13.00 п. Бугуян, ул. Кирова, д. 8, ФАП

Канашский округ

2 июля, 13.00 — 18.00 г. Канаш, ул. 30 лет Победы, городской Парк культуры и отдыха 5 июля, 11.00 — 16.00 д. Кошноруй, ул. Ленина, 35 5 июля, 11.00 — 15.00 г. Канаш, ул. Фрунзе, 13, около магазина «Пятерочка» 7 июля 11.00 — 16.00 с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, 18 8 июля, 11.00 — 16.00 г. Канаш, территория элеватора 8 июля, 11.00 — 16.00 М. Кибечи, ул. Георгиева, 2 12 июля, 11.00 — 16.00 д. Юманзары, ул. В. Михайлова, 33 12 июля, 11.00 — 15.00 г. Канаш, ул. Машиностроителей, 25-26, территория между магазинами «Магнит» и «Пятерочка» 16 июля, 11.00 — 16.00 д. Байгильдино, ул. Волкова, 30

Козловский округ

3 июля, 10.00 — 15.00 станция Тюрлема 10 июля, 10.00—15.00 г. Козловка, ул. К. Маркса

Комсомольский округ

1 июля, 9.00 — 14.00 с. Комсомольское, территория детского сада «Рябинушка» 2 июля, 9.00 — 14.00 д. Альбусь-Сюрбеево, парк «Дружба» 5 июля, 9.00 — 14.00 с. Урмаево, на территории проведения «Сабантуя» 9 июля, 9.00 — 14.00 с. Шерауты, ул. Больничная, 15а 10 июля, 9.00 — 14.00 с. Тугаево, ул. Садовая, 1

Красноармейский округ

3 июля, 15.00 — 19.00 с. Караево, ул. Центральная, 2 10 июля, 15.00 — 19.00 д. Чадукасы, ул. 40 лет Победы, 14

Красночетайский округ

5 июля, 11.00 — 15.00 д. Сормово, ул. Центральная, 31а 7 июля, 10.00 — 14.00 д. Штанаши, ул. Молодежная, 16 13 июля, 7.00 — 11.00 с. Красные Четаи, ул. Придорожная, 7 15 июля, 10.00 — 14.00 д. Санкино, ул. Ленина, 6

Мариинско-Посадский округ

3 июля, 10.00 — 14.00 с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы, 14 8 июля, 10.00 — 14.00 г. Мариинский Посад, пл. Культуры 10 июля, 10.00 — 14.00 г. Мариинский Посад, пл. Культуры

Моргаушский округ

1 июля, 10.00 — 15.00 с. Б. Сундырь, ул. Ленина, 14 3 июля, 10.00 — 15.00 д. Кашмаши, ул. Советская, 82 12 июля, 10.00 — 15.00 с. Тораево, ул. Базарная, 10

Порецкий округ

5 июля, 11.00 — 16.00 с. Сиява, ул. Ленина, 104а, ФАП 12 июля, 12.00 — 17.00 с. Анастасово, ул. Анастасово-2, 25а, ФАП 15 июля, 10.00 — 15.00 с. Козловка, ул. Школьная, 28а, ФАП

Урмарский округ

5 июля, 9.00 — 14.00 д. Старые Урмары, ул. 50 лет Октября, стадион 9 июля, 9.00 — 14.00 с. Мусирмы, ул. Гагарина, 35, стадион 12 июля, 9.00 — 14.00 с. Шигали, ул. Центральная, 8

Цивильский округ

3 июля, 11.00 — 16.00 4 июля, 13.00—19.00 5 июля, 11.00 — 16.00 г. Цивильск, Тихвинская ярмарка, Ярмарочная площадь 10 июля, 11.00 — 16.00 д. Камайкасы, ул. Широкая, 49, около магазина

Чебоксарский округ

4 июля, 9.00 — 14.00 д. Большие Карачуры, ул. Полевая, 21, около магазина 5, 6 июля, 8.00 — 14.00 с. Ишаки, ул. Базарная, Ишакская ярмарка 8 июля, 9.00 — 14.00 п. Кугеси, Дом культуры 9 июля, 9.00 — 14.00 с. Ишлеи, ул. Советская, парк Победы 10 июля, 9.00 — 14.00 п. Новое Атлашево, Дом культуры 11 июля, 9.00 — 14.00 д. Шорчекасы, около магазина 12 июля, 09.00 — 13.30 д. Пархикасы, ул. Школьная

Шемуршинский округ

3 июля, 9.00 — 14.00 д. Асаново, ул. Ленина, рядом с магазином «Авокадо» и памятником павшим воинам 10 июля, 9.00 — 14.00 д. Верхнее Буяново, ул. Ленина, 60, рядом с ФАП Шумерлинский округ 1 июля 9.00 — 13.00 д. Магарины, ул. Главная, 9б 3 июля, 9.00 — 13.00 п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 23 5 июля, 9.00 — 13.00 п. Мыслец, ул. Вокзальная, 2а 8 июля, 9.00 — 13.00 Центральная площадь г. Шумерли 11 июля, 9.00 — 13.00 с. Нижняя Кумашка, ул. Луговая, 29 15 июля, 9.00 — 13.00 с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, 8

Ядринский округ

2 июля, 9.00 — 14.00 д. Персирланы, ул. Шоссейная, 34 8 июля, 9.00 — 14.00 г. Ядрин, ул. Ленина, 39, ДК

Яльчикский округ

5 июля, 8.00 — 12.00 с. Яльчики, рынок 11 июля, 9.00 — 14.00 д. М. Таяба 12 июля, 9.00 — 14.00 д. Шаймурзино

Янтиковский округ

9 июля, 10.00 — 14.00 д. Ямбулатово, ул. Чапаева, 2 14 июля, 10.00 — 14.00 д. Индырчи, ул. Чапаева, 2