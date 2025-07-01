Доктора принимают рядом с домом

График выездов медицинских специалистов с 1 по 15 июля.
Напомним, проект «Шаг к здоровью», инициированный Главой Чувашии Олегом Николаевым, нацелен на улучшение доступности медицинской помощи и заботу о здоровье граждан, а также предлагает инновационный подход к профилактике заболеваний, обеспечивая проактивное взаимодействие с населением и позволяя людям получать медицинскую помощь в непосредственной близости от дома.
В рамках проекта организована работа мобильных ФАПов и «Пунктов здоровья», которые будут функционировать в течение летнего сезона во всех округах и городах Чувашской Республики. Здесь жители смогут пройти первичный осмотр, сдать анализы и получить консультации терапевтов, педиатров и узких специалистов, а при обнаружении симптомов оформить направление на углубленное обследование. Каждый желающий также сможет посетить «Школу здоровья» и получить информационные материалы для повышения осведомленности о своем здоровье.
Приходите сами и приводите своих близких! Публикуем подробный график выездов по всей Чувашии на ближайшие 2 недели.
Чебоксары
1 июля, 15.00 — 19.00
п. Новые Лапсары;
ДК «Салют», ул. Энтузиастов, 36/9
2 июля, 15.00—19.00
пр. Тракторостроителей, 63;
ТД «Волжский», б-р Приволжский, д. 2-4
3 июля, 15.00 — 19.00
Хевешский рынок;
площадь перед храмом в честь иконы Божией Матери, ул. Гражданская
4 июля, 15.00 — 19.00
ул. Болгарстроя; ТД «Питер», Лукина д. 6
5 июля, 11.00 — 15.00
к/т «Сеспель»; ТД «Питер»; Чандрово
8 июля, 15.00 — 19.00
мкр. «Садовый», ул. Дементьева, 22;
ДК «Ровесник», ул. Олега Беспалова, 2а
9 июля, 15.00 — 19.00
рынок «Южный»;
ТД «Питер», ул. Университетская, 23-25
10 июля, 15.00 — 19.00
«Дорисс-парк»;
площадь Победы, ул. Социалистическая, 3
11 июля, 15.00 — 19.00
мкр. «Солнечный»;
Школьный бульвар,
ул. Мичмана Павлова, 24
12 июля, 11.00 — 15.00
Московская набережная;
ДК «Салют», ул. Энтузиастов, 36/9
15 июля, 15.00 — 19.00
кинотеатр «Мир Луксор», пр. Ленина, 23; Детская площадка, ул. Некрасова, 2
Новочебоксарск
1 июля, 13.00 — 17.00
СОШ № 13, ул. Первомайская, 45
3 июля, 13.00 — 17.00
СОШ № 8, ул. Солнечная, 14
8 июля, 13.00 — 17.00
СОШ № 12, пр-д Ельниковский, 6
10 июля, 13.00 — 17.00
гимназия № 6, б-р Зеленый, 26
15 июля, 13.00 — 17.00
ул. Винокурова, 127,
ул. Воинов-интернационалистов, 13, 15, 17
Аликовский округ
4 июля, 10.00 — 15.00
д. Вотланы, ул. Мира, 7, ФАП
9 июля, 10.00 — 15.00
д. Илгышево, ул. Советская, 1а, ФАП
12 июля, 10.00 — 15.00
с. Чувашская Сорма, ул. Советская, 27,
Дом культуры
Алатырский округ
2 июля, 10.00 — 15.00
с. Ичиксы, ул. Ленина, 61, ФАП
4 июля, 10.00 — 15.00
пос. Первомайский, ул. Ленина, 19, ФАП
8 июля, 10.00 — 15.00
детский парк «Сказка», г. Алатырь, ул. Гончарова, 53а
10 июля, 10.00—15.00
пос. Алтышево, ул. Школьная, 10а, СОШ
12 июля, 13.00 — 15.00
с. Явлеи, ул. Дружбы, 16, ФАП
15 июля, 10.00 — 15.00
с. Атрать, ул. Щорса, 11, СОШ
Батыревский округ
4 июля, 10.00 — 15.00
с. Тойси, ул. Учительская, 12, перед администрацией
11 июля, 10.00 — 15.00
с. Тарханы, ул. Кокеля, 12, перед администрацией
Вурнарский округ
2 июля, 10.00 — 15.00
д. Н. Яхакасы, ул. Победы, д. 2в
9 июля, 10.00 — 15.00
д. Орауши, ул. Первомайская, 11
Ибресинский округ
3 июля, 9.00 — 13.00
д. Вудоялы, ул. Советская, 28а, ФАП
10 июля, 9.00 — 13.00
п. Бугуян, ул. Кирова, д. 8, ФАП
Канашский округ
2 июля, 13.00 — 18.00
г. Канаш, ул. 30 лет Победы, городской Парк культуры и отдыха
5 июля, 11.00 — 16.00
д. Кошноруй, ул. Ленина, 35
5 июля, 11.00 — 15.00
г. Канаш, ул. Фрунзе, 13, около магазина «Пятерочка»
7 июля 11.00 — 16.00
с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, 18
8 июля, 11.00 — 16.00
г. Канаш, территория элеватора
8 июля, 11.00 — 16.00
М. Кибечи, ул. Георгиева, 2
12 июля, 11.00 — 16.00
д. Юманзары, ул. В. Михайлова, 33
12 июля, 11.00 — 15.00
г. Канаш, ул. Машиностроителей, 25-26, территория между магазинами «Магнит» и «Пятерочка»
16 июля, 11.00 — 16.00
д. Байгильдино, ул. Волкова, 30
Козловский округ
3 июля, 10.00 — 15.00
станция Тюрлема
10 июля, 10.00—15.00
г. Козловка, ул. К. Маркса
Комсомольский округ
1 июля, 9.00 — 14.00
с. Комсомольское, территория детского сада «Рябинушка»
2 июля, 9.00 — 14.00
д. Альбусь-Сюрбеево, парк «Дружба»
5 июля, 9.00 — 14.00
с. Урмаево, на территории проведения «Сабантуя»
9 июля, 9.00 — 14.00
с. Шерауты, ул. Больничная, 15а
10 июля, 9.00 — 14.00
с. Тугаево, ул. Садовая, 1
Красноармейский округ
3 июля, 15.00 — 19.00
с. Караево, ул. Центральная, 2
10 июля, 15.00 — 19.00
д. Чадукасы, ул. 40 лет Победы, 14
Красночетайский округ
5 июля, 11.00 — 15.00
д. Сормово, ул. Центральная, 31а
7 июля, 10.00 — 14.00
д. Штанаши, ул. Молодежная, 16
13 июля, 7.00 — 11.00
с. Красные Четаи, ул. Придорожная, 7
15 июля, 10.00 — 14.00
д. Санкино, ул. Ленина, 6
Мариинско-Посадский округ
3 июля, 10.00 — 14.00
с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы, 14
8 июля, 10.00 — 14.00
г. Мариинский Посад, пл. Культуры
10 июля, 10.00 — 14.00
г. Мариинский Посад, пл. Культуры
Моргаушский округ
1 июля, 10.00 — 15.00
с. Б. Сундырь, ул. Ленина, 14
3 июля, 10.00 — 15.00
д. Кашмаши, ул. Советская, 82
12 июля, 10.00 — 15.00
с. Тораево, ул. Базарная, 10
Порецкий округ
5 июля, 11.00 — 16.00
с. Сиява, ул. Ленина, 104а, ФАП
12 июля, 12.00 — 17.00
с. Анастасово, ул. Анастасово-2, 25а, ФАП
15 июля, 10.00 — 15.00
с. Козловка, ул. Школьная, 28а, ФАП
Урмарский округ
5 июля, 9.00 — 14.00
д. Старые Урмары, ул. 50 лет Октября, стадион
9 июля, 9.00 — 14.00
с. Мусирмы, ул. Гагарина, 35, стадион
12 июля, 9.00 — 14.00
с. Шигали, ул. Центральная, 8
Цивильский округ
3 июля, 11.00 — 16.00
4 июля, 13.00—19.00
5 июля, 11.00 — 16.00
г. Цивильск, Тихвинская ярмарка, Ярмарочная площадь
10 июля, 11.00 — 16.00
д. Камайкасы, ул. Широкая, 49, около магазина
Чебоксарский округ
4 июля, 9.00 — 14.00
д. Большие Карачуры, ул. Полевая, 21, около магазина
5, 6 июля, 8.00 — 14.00
с. Ишаки, ул. Базарная, Ишакская ярмарка
8 июля, 9.00 — 14.00
п. Кугеси, Дом культуры
9 июля, 9.00 — 14.00
с. Ишлеи, ул. Советская, парк Победы
10 июля, 9.00 — 14.00
п. Новое Атлашево, Дом культуры
11 июля, 9.00 — 14.00
д. Шорчекасы, около магазина
12 июля, 09.00 — 13.30
д. Пархикасы, ул. Школьная
Шемуршинский округ
3 июля, 9.00 — 14.00
д. Асаново, ул. Ленина, рядом с магазином «Авокадо» и памятником павшим воинам
10 июля, 9.00 — 14.00
д. Верхнее Буяново, ул. Ленина, 60,
рядом с ФАП
Шумерлинский округ
1 июля 9.00 — 13.00
д. Магарины, ул. Главная, 9б
3 июля, 9.00 — 13.00
п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 23
5 июля, 9.00 — 13.00
п. Мыслец, ул. Вокзальная, 2а
8 июля, 9.00 — 13.00
Центральная площадь г. Шумерли
11 июля, 9.00 — 13.00
с. Нижняя Кумашка, ул. Луговая, 29
15 июля, 9.00 — 13.00
с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, 8
Ядринский округ
2 июля, 9.00 — 14.00
д. Персирланы, ул. Шоссейная, 34
8 июля, 9.00 — 14.00
г. Ядрин, ул. Ленина, 39, ДК
Яльчикский округ
5 июля, 8.00 — 12.00
с. Яльчики, рынок
11 июля, 9.00 — 14.00
д. М. Таяба
12 июля, 9.00 — 14.00
д. Шаймурзино
Янтиковский округ
9 июля, 10.00 — 14.00
д. Ямбулатово, ул. Чапаева, 2
14 июля, 10.00 — 14.00
д. Индырчи, ул. Чапаева, 2