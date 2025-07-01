Доктора принимают рядом с домом

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

График выездов медицинских специалистов с 1 по 15 июля.

Напомним, проект «Шаг к здоровью», инициированный Главой Чувашии Олегом Николаевым, нацелен на улучшение доступности медицинской помощи и заботу о здоровье граждан, а также предлагает инновационный подход к профилактике заболеваний, обеспечивая проактивное взаимодействие с населением и позволяя людям получать медицинскую помощь в непосредственной близости от дома.

В рамках проекта организована работа мобильных ФАПов и «Пунктов здоровья», которые будут функционировать в течение летнего сезона во всех округах и городах Чувашской Республики. Здесь жители смогут пройти первичный осмотр, сдать анализы и получить консультации терапевтов, педиатров и узких специалистов, а при обнаружении симптомов оформить направление на углубленное обследование. Каждый желающий также сможет посетить «Школу здоровья» и получить информационные материалы для повышения осведомленности о своем здоровье.

Приходите сами и приводите своих близких! Публикуем подробный график выездов по всей Чувашии на ближайшие 2 недели.

Чебоксары

1 июля, 15.00 — 19.00

п. Новые Лапсары;

ДК «Салют», ул. Энтузиастов, 36/9

2 июля, 15.00—19.00

пр. Тракторостроителей, 63;

ТД «Волжский», б-р Приволжский, д. 2-4

3 июля, 15.00 — 19.00

Хевешский рынок;

площадь перед храмом в честь иконы Божией Матери, ул. Гражданская

4 июля, 15.00 — 19.00

ул. Болгарстроя; ТД «Питер», Лукина д. 6

5 июля, 11.00 — 15.00

к/т «Сеспель»; ТД «Питер»; Чандрово

8 июля, 15.00 — 19.00

мкр. «Садовый», ул. Дементьева, 22;

ДК «Ровесник», ул. Олега Беспалова, 2а

9 июля, 15.00 — 19.00

рынок «Южный»;

ТД «Питер», ул. Университетская, 23-25

10 июля, 15.00 — 19.00

«Дорисс-парк»;

площадь Победы, ул. Социалистическая, 3

11 июля, 15.00 — 19.00

мкр. «Солнечный»;

Школьный бульвар,

ул. Мичмана Павлова, 24

12 июля, 11.00 — 15.00

Московская набережная;

ДК «Салют», ул. Энтузиастов, 36/9

15 июля, 15.00 — 19.00

кинотеатр «Мир Луксор», пр. Ленина, 23; Детская площадка, ул. Некрасова, 2

Новочебоксарск

1 июля, 13.00 — 17.00

СОШ № 13, ул. Первомайская, 45

3 июля, 13.00 — 17.00

СОШ № 8, ул. Солнечная, 14

8 июля, 13.00 — 17.00

СОШ № 12, пр-д Ельниковский, 6

10 июля, 13.00 — 17.00

гимназия № 6, б-р Зеленый, 26

15 июля, 13.00 — 17.00

ул. Винокурова, 127,

ул. Воинов-интернационалистов, 13, 15, 17

Аликовский округ

4 июля, 10.00 — 15.00

д. Вотланы, ул. Мира, 7, ФАП

9 июля, 10.00 — 15.00

д. Илгышево, ул. Советская, 1а, ФАП

12 июля, 10.00 — 15.00

с. Чувашская Сорма, ул. Советская, 27,

Дом культуры

Алатырский округ

2 июля, 10.00 — 15.00

с. Ичиксы, ул. Ленина, 61, ФАП

4 июля, 10.00 — 15.00

пос. Первомайский, ул. Ленина, 19, ФАП

8 июля, 10.00 — 15.00

детский парк «Сказка», г. Алатырь, ул. Гончарова, 53а

10 июля, 10.00—15.00

пос. Алтышево, ул. Школьная, 10а, СОШ

12 июля, 13.00 — 15.00

с. Явлеи, ул. Дружбы, 16, ФАП

15 июля, 10.00 — 15.00

с. Атрать, ул. Щорса, 11, СОШ

Батыревский округ

4 июля, 10.00 — 15.00

с. Тойси, ул. Учительская, 12, перед администрацией

11 июля, 10.00 — 15.00

с. Тарханы, ул. Кокеля, 12, перед администрацией

Вурнарский округ

2 июля, 10.00 — 15.00

д. Н. Яхакасы, ул. Победы, д. 2в

9 июля, 10.00 — 15.00

д. Орауши, ул. Первомайская, 11

Ибресинский округ

3 июля, 9.00 — 13.00

д. Вудоялы, ул. Советская, 28а, ФАП

10 июля, 9.00 — 13.00

п. Бугуян, ул. Кирова, д. 8, ФАП

Канашский округ

2 июля, 13.00 — 18.00

г. Канаш, ул. 30 лет Победы, городской Парк культуры и отдыха

5 июля, 11.00 — 16.00

д. Кошноруй, ул. Ленина, 35

5 июля, 11.00 — 15.00

г. Канаш, ул. Фрунзе, 13, около магазина «Пятерочка»

7 июля 11.00 — 16.00

с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, 18

8 июля, 11.00 — 16.00

г. Канаш, территория элеватора

8 июля, 11.00 — 16.00

М. Кибечи, ул. Георгиева, 2

12 июля, 11.00 — 16.00

д. Юманзары, ул. В. Михайлова, 33

12 июля, 11.00 — 15.00

г. Канаш, ул. Машиностроителей, 25-26, территория между магазинами «Магнит» и «Пятерочка»

16 июля, 11.00 — 16.00

д. Байгильдино, ул. Волкова, 30

Козловский округ

3 июля, 10.00 — 15.00

станция Тюрлема

10 июля, 10.00—15.00

г. Козловка, ул. К. Маркса

Комсомольский округ

1 июля, 9.00 — 14.00

с. Комсомольское, территория детского сада «Рябинушка»

2 июля, 9.00 — 14.00

д. Альбусь-Сюрбеево, парк «Дружба»

5 июля, 9.00 — 14.00

с. Урмаево, на территории проведения «Сабантуя»

9 июля, 9.00 — 14.00

с. Шерауты, ул. Больничная, 15а

10 июля, 9.00 — 14.00

с. Тугаево, ул. Садовая, 1

Красноармейский округ

3 июля, 15.00 — 19.00

с. Караево, ул. Центральная, 2

10 июля, 15.00 — 19.00

д. Чадукасы, ул. 40 лет Победы, 14

Красночетайский округ

5 июля, 11.00 — 15.00

д. Сормово, ул. Центральная, 31а

7 июля, 10.00 — 14.00

д. Штанаши, ул. Молодежная, 16

13 июля, 7.00 — 11.00

с. Красные Четаи, ул. Придорожная, 7

15 июля, 10.00 — 14.00

д. Санкино, ул. Ленина, 6

Мариинско-Посадский округ

3 июля, 10.00 — 14.00

с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы, 14

8 июля, 10.00 — 14.00

г. Мариинский Посад, пл. Культуры

10 июля, 10.00 — 14.00

г. Мариинский Посад, пл. Культуры

Моргаушский округ

1 июля, 10.00 — 15.00

с. Б. Сундырь, ул. Ленина, 14

3 июля, 10.00 — 15.00

д. Кашмаши, ул. Советская, 82

12 июля, 10.00 — 15.00

с. Тораево, ул. Базарная, 10

Порецкий округ

5 июля, 11.00 — 16.00

с. Сиява, ул. Ленина, 104а, ФАП

12 июля, 12.00 — 17.00

с. Анастасово, ул. Анастасово-2, 25а, ФАП

15 июля, 10.00 — 15.00

с. Козловка, ул. Школьная, 28а, ФАП

Урмарский округ

5 июля, 9.00 — 14.00

д. Старые Урмары, ул. 50 лет Октября, стадион

9 июля, 9.00 — 14.00

с. Мусирмы, ул. Гагарина, 35, стадион

12 июля, 9.00 — 14.00

с. Шигали, ул. Центральная, 8

Цивильский округ

3 июля, 11.00 — 16.00

4 июля, 13.00—19.00

5 июля, 11.00 — 16.00

г. Цивильск, Тихвинская ярмарка, Ярмарочная площадь

10 июля, 11.00 — 16.00

д. Камайкасы, ул. Широкая, 49, около магазина

Чебоксарский округ

4 июля, 9.00 — 14.00

д. Большие Карачуры, ул. Полевая, 21, около магазина

5, 6 июля, 8.00 — 14.00

с. Ишаки, ул. Базарная, Ишакская ярмарка

8 июля, 9.00 — 14.00

п. Кугеси, Дом культуры

9 июля, 9.00 — 14.00

с. Ишлеи, ул. Советская, парк Победы

10 июля, 9.00 — 14.00

п. Новое Атлашево, Дом культуры

11 июля, 9.00 — 14.00

д. Шорчекасы, около магазина

12 июля, 09.00 — 13.30

д. Пархикасы, ул. Школьная

Шемуршинский округ

3 июля, 9.00 — 14.00

д. Асаново, ул. Ленина, рядом с магазином «Авокадо» и памятником павшим воинам

10 июля, 9.00 — 14.00

д. Верхнее Буяново, ул. Ленина, 60,

рядом с ФАП

Шумерлинский округ

1 июля 9.00 — 13.00

д. Магарины, ул. Главная, 9б

3 июля, 9.00 — 13.00

п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 23

5 июля, 9.00 — 13.00

п. Мыслец, ул. Вокзальная, 2а

8 июля, 9.00 — 13.00

Центральная площадь г. Шумерли

11 июля, 9.00 — 13.00

с. Нижняя Кумашка, ул. Луговая, 29

15 июля, 9.00 — 13.00

с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская, 8

Ядринский округ

2 июля, 9.00 — 14.00

д. Персирланы, ул. Шоссейная, 34

8 июля, 9.00 — 14.00

г. Ядрин, ул. Ленина, 39, ДК

Яльчикский округ

5 июля, 8.00 — 12.00

с. Яльчики, рынок

11 июля, 9.00 — 14.00

д. М. Таяба

12 июля, 9.00 — 14.00

д. Шаймурзино

Янтиковский округ

9 июля, 10.00 — 14.00

д. Ямбулатово, ул. Чапаева, 2

14 июля, 10.00 — 14.00

д. Индырчи, ул. Чапаева, 2

Максим Иванов

Опубликовано: 30 июня 2025 г.


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