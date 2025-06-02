В Чувашию приехали лучшие параатлеты

На стадионе «Олимпийский» проходят Кубки России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и спорту слепых в дисциплине «легкая атлетика» — «Кубок чемпионов по параатлетике — 2025», сообщили в республиканском Минспорта. Всего за медали борются около 300 спортсменов с ПОДА и нарушением зрения из сорока регионов страны. Среди участников — обладатели наград Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Стоит сказать, что в составе сборной Чувашии по ПОДА выступают девять человек, а за республиканскую команду по спорту слепых — 11 атлетов.