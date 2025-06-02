ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской Республики:

«Договорились с Ульяновской областью о сотрудничестве в сфере логистики экспортных товаров. Из Ульяновска в Китай начали ходить экспортные контейнерные поезда. Там в рамках портовой особой экономической зоны создается крупный логистический хаб. Наши экспортеры будут участвовать и в проекте международного транспортного коридора «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив». Он соединит регионы Приволжья с Каспийским морем и далее с Персидским заливом и Индией. Это позволит предпринимателям Чувашии снизить затраты на транспортировку, даст хороший импульс внешнеторговому приросту республики. Мы сможем корректировать географию экспорта, ориентируясь на международную повестку. Такую задачу ставит Глава республики Олег Николаев».