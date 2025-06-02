Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДМИТРИЙ КРАСНОВ,
заместитель Председателя Кабинета министров Чувашской Республики:

«Договорились с Ульяновской областью о сотрудничестве в сфере логистики экспортных товаров. Из Ульяновска в Китай начали ходить экспортные контейнерные поезда. Там в рамках портовой особой экономической зоны создается крупный логистический хаб. Наши экспортеры будут участвовать и в проекте международного транспортного коридора «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив». Он соединит регионы Приволжья с Каспийским морем и далее с Персидским заливом и Индией. Это позволит предпринимателям Чувашии снизить затраты на транспортировку, даст хороший импульс внешнеторговому приросту республики. Мы сможем корректировать географию экспорта, ориентируясь на международную повестку. Такую задачу ставит Глава республики Олег Николаев».

Опубликовано: 27 июня 2025 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.