В школах Чувашии начались выпускные балы

Одним из первых праздничный марафон открыл чебоксарский лицей № 44. Вручение аттестатов зрелости 76 выпускникам прошло на сцене Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля. А в самом учебном заведении сейчас — капремонт: впервые за 42 года с момента постройки здание полностью обновят благодаря нацпроекту «Молодежь и дети». Среди почетных гостей торжества были глава Чебоксар Владимир Доброхотов, молодые ученые республики, преподаватели ЧГУ имени И.Н. Ульянова Сергей Федосеев и Вера Андреева. Нынче в лицее богатый «урожай» медалистов, призеров конкурсов и олимпиад: 28 ребят отмечены грамотой «За особые успехи в учебе», 11 юношей и девушек удостоены золотой медали, 17 — серебряной. Неплохо справились выпускники и с экзаменами, показав высокие результаты на ЕГЭ по математике, русскому и английскому языкам, обществознанию. По словам Владимира Доброхотова, до конца недели балы пройдут во всех школах города.