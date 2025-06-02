Пекари переходят на современные технологии

На АО «Чебоксарский хлебозавод № 2» состоялся торжественный запуск новой линии по производству хлебобулочных изделий мощностью 16 тонн в сутки. Современное оборудование гарантирует соблюдение строгих стандартов и высоких требований потребителей к качеству хлеба. «Это лишь начало большого пути модернизации, — отметил Глава республики Олег Николаев. — Цель Правительства Чувашии — выстроить полный цикл переработки сырья местных сельхозпроизводителей. Все, что производится в республике, должно перерабатываться у нас и доходить до нашего потребителя». Проект реализован в рамках стратегии развития завода до 2030 года. Общий объем инвестиций составил 152 млн рублей, часть из которых — заемные средства Фонда развития промышленности Чувашии. Новая линия включает 20 видов оборудования и позволит автоматизировать процессы, снижая потери сырья. Предприятие планирует выпускать 4,9 тыс. тонн хлеба в год, укрепляя позиции на рынке и обеспечивая жителей региона качественной продукцией.

Филипп Афанасьев