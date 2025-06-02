Сдают экзамены на все сто и даже двести

В Чувашии стало известно имя первого двухсотбалльника по результатам ЕГЭ — это выпускница чебоксарской гимназии № 1 Ярослава Гурьева. Она набрала максимальный балл сразу по двум предметам — информатике и русскому языку. С блестящим достижением гимназистку поздравил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Всего же на данный момент в республике 49 выпускников справились с ЕГЭ на сто баллов. В начале недели стало известно, что семь молодых жителей республики набрали высший балл по информатике и трое — по английскому языку. Ранее прекрасный результат 12 школьников показали по химии, столько же по русскому языку и физике, трое — по обществознанию и один по биологии. Среди тех, кто получил максимум — ученики как городских, так и сельских школ. «Поздравляю ребят с высокими достижениями! Вы — наша гордость!» — порадовался за отличников Дмитрий Захаров.