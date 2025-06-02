Забыть, как звучат канонады

Бойцам, которые вернулись из зоны СВО, нужно восстановить свое физическое здоровье и психологическое равновесие. И здесь очень важна поддержка окружающих.

В республике в рамках проекта «Шаг в мирную жизнь», инициированного Главой Чувашии Олегом Николаевым, заработал «Десант поддержки». На днях специалисты провели первый выезд в Моргаушский муниципальный округ. Особый акцент сделан на индивидуальной работе с каждым участником СВО и членами его семьи.

Серия выездных консультаций распланирована на все лето, до 7 сентября этого года. Мобильные бригады объедут муниципалитеты республики и будут решать самые разные вопросы. В их составе — опытные юристы, адвокаты, сотрудники центров занятости, служб социальной защиты, специалисты других ведомств, готовые оказать квалифицированную помощь и поддержку. Установлен четкий график — два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.

«Каждый участник и каждая семья получат всю необходимую помощь и сопровождение, будь то юридические консультации, оформление документов или профессиональная подготовка к новой жизни. Проект «Шаг в мирную жизнь» в первую очередь — это забота и готовность встать плечом к плечу с теми, кто защищает интересы Родины, создавая все условия для их скорейшего восстановления и полной адаптации к повседневной жизни», — отметила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.

Следующий выезд специалистов в рамках проекта «Десант поддержки» намечен на 26 июня. Они отправятся в Яльчикский муниципальный округ.