16 семейных команд приняли участие в фестивале «Спортивная семья»

Сражались в скорости, выносливости и меткости

Сразу 16 семей со всей Чувашии провели 21 июня с пользой для здоровья. Ведь в преддверии Дня республики на базе стадиона «Олимпийский» состоялся региональный фестиваль «Спортивная семья».

Соревнования среди поклонников активного образа жизни организовали в рамках проекта руководителя республики Олега Николаева «Яркое лето Чувашии». Победители и призеры состязаний определялись в трех категориях: папа и мама с ребенком до 9 лет, с мальчиком 10-12 лет и отдельно с девочкой аналогичного возраста, сообщили в региональном Минспорте. Участники демонстрировали свои навыки и умения в легкоатлетической и комбинированной эстафетах, дартсе и сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

В общекомандной классификации в группе с детьми до 9 лет победу одержали Алексеевы из Красноармейского округа. В свою очередь, в соревнованиях среди семей с мальчиком 10-12 лет вне конкуренции оказались Нестеровы из Ядринского округа. Кстати, чемпионы в трех из четырех дисциплин финишировали первыми. Только в дартсе Нестеровы уступили Субботиным из Чебоксарского округа.

В зачете с девочкой 10-12 лет на вершине пьедестала почета расположились Политовы из Вурнарского округа. По сравнению с Нестеровыми здесь сложилась немного другая картина — Политовы удачнее всех конкурентов бросали дротики в мишень, а в остальных видах программы были близки к лидерам.