Один из ветеранов СВО может стать помощником Главы Чувашии

Строгий отбор будущих лидеров

В республике завершился многоэтапный отбор участников региональной программы «Время СВОих», направленной на подготовку управленческих кадров. Глава Чувашии Олег Николаев утвердил список из 33 кандидатов, которые приступят к обучению, а также 39 резервистов, продолжающих сегодня выполнять боевые задачи.

«Приступаем к активной фазе реализации программы и формированию команды лидеров, которые будут менять жизнь региона и страны к лучшему», — заявил руководитель республики на заседании общественного совета по реализации региональной программы для участников и ветеранов специальной военной операции в Чувашской Республике «Время СВОих».

Всего поступило 388 заявок из 25 регионов России, включая Луганскую Народную Республику. Однако отбор был предельно строгим — будущие управленцы проходили оценку анкетных данных, тестирование на платформе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, а также индивидуальные собеседования. «Мы несем ответственность за каждого, кто в перспективе займет руководящую должность», — подчеркнул Олег Николаев.

Среди отобранных кандидатов — действующие военнослужащие, ветераны СВО. Семь из них награждены орденом Мужества, 23 имеют высшее образование, трое представляют другие регионы — Саратовскую, Ульяновскую и Нижегородскую области.

По окончании обучения выпускники получат диплом РАНХиГС о профессиональной переподготовке с квалификацией «Специалист в сфере государственного и муниципального управления». Олег Николаев также анонсировал, что рассмотрит кандидатуру одного из выпускников программы на должность помощника Главы Чувашии по взаимодействию с участниками СВО. Это подчеркивает практическую направленность проекта: уже в ближайшее время его выпускники начнут влиять на развитие республики, занимая ответственные посты в органах власти.

Очевидно, что «Время СВОих» — не просто образовательный эксперимент, а стратегический кадровый резерв, призванный обеспечить Чувашию новым поколением управленцев, прошедших серьезную школу жизни и готовых к масштабным преобразованиям.

Справочная «СЧ»

Программа «Время СВОих» разработана на основе аналогичного федерального проекта «Время героев». Она рассчитана на 9 месяцев и включает очные модули, стажировки, тренинги и наставничество. Каждый участник будет закреплен за опытным управленцем, который поможет ветерану спецоперации в построении карьерной траектории.

Василий Григорьев