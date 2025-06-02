Новый образ образования

За последние пять лет Чебоксары заметно преобразились, особенно впечатляют современные детские сады и школы — просторные, светлые, комфортные. Республика вложила в их строительство и оснащение огромные силы и средства — более 12,5 млрд рублей.

Дома для знаний и роста

В 2020 году была открыта школа № 65, где учится 4260 ребят. В 2024-м начал работу новый корпус школы № 64 (3264 места). В 2025-м распахнула свои двери школа в микрорайоне «Университет», рассчитанная на 1500 мест, она стала корпусом гимназии № 2. Совсем скоро начнет работу новый корпус лицея № 44.

Только представьте — более 11 тыс. детей теперь учатся в этих современных зданиях! На их строительство было выделено свыше 6 млрд рублей. А внутри — настоящее чудо техники: роботы, компьютеры для киберспорта, 3D-принтеры. Как говорится, предусмотрено все для учебы будущего.

Десять новых детских садов появилось в разных микрорайонах Чебоксар: в «Солнечном», «Университете», «Благовещенском», «Ленте» и «Новом городе». Почти две тысячи малышей теперь посещают детсады рядом с домом! На это ушло около 2 млрд рублей. Очереди остались в прошлом. Задача сегодняшнего дня — строить детсады там, где многоэтажки растут как грибы («Солнечный», «Новый город»).

В Чебоксарах не только возводили новое, но и приводили в порядок старое. За пять лет полностью преобразились 18 учебных заведений, построенных в советское время. Это, к примеру, школы № 6, 7, 10, 12, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 38, 50, 63, лицей № 4, гимназия № 4.

Представьте: отремонтировали фасады, кровли, кабинеты и коридоры, заменили все коммуникации. Здания получили удобную мебель, современные компьютеры, электронные доски, спортинвентарь. На все это потратили больше 2 млрд рублей.

Прошли капитальный ремонт и 17 детсадов (№ 19 (два здания), 50, 75 (два здания), 76, 117, 127, 25, 74, 85, 88, 48, 23, 49, 61). Здесь тоже починили крыши и стены, заменили все коммуникации, обновили пищеблоки и группы. Стоимость работ превысила 500 млн рублей.

Дворы, технологии и голос жителей

Позаботились и о благоустройстве территорий учебных заведений. В 2024 году эти работы коснулись десяти школ, в 2025-м — еще столько же. Вложено более 600 млн рублей. Теперь здесь новые спортивные и детские площадки, тренажеры под открытым небом (воркаут), удобные беговые дорожки. Установлено освещение и видеонаблюдение — стало светло и безопасно.

Впервые в нашей республике в лицеях № 4 и 44 (2024 год) открыли детские технопарки «Кванториум». Они оснащены самым современным оборудованием, чтобы школьники могли углубленно заниматься техникой, роботами, компьютерами — всем, что пригодится в будущем.

Были проекты, где жители сами подсказывали и решали, что починить. По программе инициативного бюджетирования выделено 107,5 млн рублей. На эти деньги в 15 детских садах и пяти школах заменили окна, отремонтировали территории.

Результаты и перспективы

Благодаря той большой и серьезной работе, которую ведет город при поддержке Главы Чувашии Олега Николаева, в Чебоксарах действует отличная образовательная система. Столица республики не просто починила старые стены — она создала современную, комфортную и безопасную среду для успешного развития наших детей и внуков.

Планы на следующую пятилетку — масштабные! Будут строить школы в микрорайонах «Новый город» и «Акварель», приведут в порядок еще 18 школ и 10 детских садов.

Валерий Львов