На пьедестал — с флагом Чувашии

Республика лидирует в Приволжье по обеспеченности спортивными объектами, поэтому у нас растет и количество чемпионов

Современная инфраструктура позволяет опытным тренерам плодотворно работать с юными талантами, воспитывать будущих лидеров отечественного спорта. За последние пять лет число представителей Чувашии в составах сборных команд России увеличилось со 154 до 342 человек.

Региональные атлеты завоевывают медали престижных соревнований всероссийского и международного уровня. Например, громко заявляют о себе чувашские гимнасты. За свою карьеру воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 6, участник Олимпийских игр Владислав Поляшов не раз становился победителем и призером чемпионатов России, Кубков страны. Также он проявил себя на прошлогодних Играх стран БРИКС в Казани: выиграл золотую награду в упражнении на коне, а на параллельных брусьях занял второе место.

Подрастают новые звездочки. 17-летняя Екатерина Андреева уже входит в когорту лучших гимнасток страны. На Кубке России в минувшем апреле наша землячка завоевала две серебряные награды на разновысоких брусьях и бревне.

Быстрые секунды на дорожках демонстрируют легкоатлеты Чувашии. На чемпионате России 2024 года в Екатеринбурге Анастасия Красильникова замкнула пьедестал почета в беге на 3000 метров с препятствиями и попала в основной состав сборной страны.

Представители республики находятся на ведущих ролях в юниорских и юношеских национальных командах. Роман Минеев, совмещающий легкую атлетику с триатлоном, занимает лидирующие позиции в России в беге на 5000 метров, а Рудольф Прокопюк сильнее конкурентов на 800-метровке. Также среди девушек до 18 лет на дистанции 3000 метров доминирует Ксения Романова.

Лидер республиканской тяжелой атлетики Полина Андреева собрала полный комплект наград с чемпионатов России, в прошлом году она заняла второе место в весе 49 кг. Тогда же Ирина Баймулкина завоевала бронзовую награду в весовой категории 55 кг. Кроме Полины и Ирины, в состав сборной России попали Любовь Мышова и Александра Козлова в весе 45 кг и 55 кг соответственно.

В свою очередь, в фристайле блистает многократный победитель и призер чемпионатов России в дисциплинах «слоупстайл» и «биг-эйр» Лана Прусакова. Напомним, что Лана выигрывала «серебро» в биг-эйре на чемпионате мира в американском Аспене в 2021 году.

Конечно, спортсмены чувствуют поддержку со стороны руководства республики — для членов сборных команд России впервые были введены стипендии Главы Чувашии. Также представителей региона поощряют премиями за призовые места на чемпионатах России, спартакиадах сильнейших, играх БРИКС, за результативные выступления на финальных соревнованиях Всероссийских сельских спортивных игр. Средняя заработная плата тренеров спортшкол за последние пять лет увеличилась в 2,2 раза.

Для достижения высоких результатов в республике стараются улучшать условия для тренировок. Так, в гимнастической «мекке» Чувашии, спортшколе олимпийского резерва № 6, в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» серьезно обновилась материально-техническая база. И это лишь один пример из множества. Чувашия занимает первое место в ПФО по обеспеченности спортивными сооружениями.

Цифра 98 спортивных объектов построили или реконструировали в Чувашии за последние пять лет.

В республике каждый месяц проходят Дни здоровья и спорта, благодаря которым к занятиям физкультурой уже приобщились тысячи приверженцев активного образа жизни. При поддержке Олега Николаева в Чувашии действует программа «Плавание для всех» по обучению навыкам безопасного поведения на воде школьников 1-4-х классов.

В Чувашии за последнее время открылось несколько ключевых спортивных объектов. Среди них — стадион «Волга» в юго-западном районе Чебоксар, пользующийся большой популярностью у местных жителей. Универсальные спортивные залы принимают престижные соревнования по танцевальному спорту, художественной гимнастике, фитнес-аэробике. Также на базе «Волги» в нынешнем году заработал Центр раннего физического развития детей с использованием аппаратно-программного комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности «Стань чемпионом».

Полностью сформировано расписание занятий на льду крытого катка в столичном микрорайоне «Новый город», открытом в прошлом году. А еще раньше был создан Региональный центр по хоккею. Здесь тренируются детские и юношеские команды, включая коллективы с ограниченными возможностями здоровья «Атал» и «Юман», а также проходят мастер-классы и массовые катания. В сентябре 2024 года в центре состоялся Межрегиональный турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех». Чувашия впервые принимала подобные соревнования и показала высокий уровень организации, гарантировав себе право на проведение турнира в следующие пять лет.

Открываются новые сооружения и в муниципальных округах. Среди открытых в последние пять лет, к примеру, 25-метровый бассейн на базе спортшколы «Хелхем» в Аликово, ФОК «Унга» в селе Ишлеи Чебоксарского округа. Кроме того, в округах Чувашии построены 23 площадки для подготовки и сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

К сведению

За пять лет Чувашия в рейтинге реализации комплекса ГТО поднялась с 25-го на шестое место среди всех регионов России.

В ПФО по этому показателю республика занимает первое место. За последние годы

построено и отремонтировано 15 футбольных полей и стадионов. Ожидается открытие первого крытого манежа в республике.

Продолжается строительство Центра водных видов спорта для спортивной школы олимпийского резерва № 9 по плаванию. Стоимость проекта превышает 2,5 млрд рублей. В прошлом году Олег Николаев смог договориться о финансировании строительства из федерального бюджета в полном объеме, и по планам уже в 2027-м центр откроет двери для спортсменов и любителей активного образа жизни.