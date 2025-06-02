Здоровье в шаговой доступности

В первичном звене здравоохранения все ярче тренд на профилактику. Принципиально меняется подход к работе фельдшера с населением. В его основе — вовлечение самих людей в укрепление своего физического благополучия, поддержка общественной активности по предупреждению болезней. Ведь куда лучше не иметь недугов, чем их лечить. Этому способствует проект «ФАП — центр притяжения здоровья», стартовавший в республике в апреле 2025 года.

Проект, инициированный Минздравом республики совместно с Союзом женщин Чувашии и Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины, всецело поддержан Главой республики Олегом Николаевым. «Нам предстоит сформировать у людей осознанное отношение к здоровью. Это кропотливая работа, и успех зависит от участия каждого муниципалитета», — подчеркнул Олег Алексеевич.

Ставка в проекте сделана на фельдшерско-акушерские пункты как на ключевые точки сельской медицины. Здесь не только оперативно поправят самочувствие, но и научат пациентов ответственно относиться к своему здоровью, заботиться о нем. Образцы новой модели ФАПа будут тиражировать по республике.

Один из успешных ФАПов действует в деревне Новое Котяково Батыревского округа. Здесь побывали председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, главный внештатный терапевт Лариса Тарасова и главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава Чувашии Валерия Маленкова. Гости ознакомились с условиями работы медперсонала, осмотрели помещения, обсудили вопросы организации приема пациентов, профилактических мероприятий и диспансеризации.

ФАП в Новом Котяково оснащен современным оборудованием, автоматизированным рабочим местом, подключенным к общей информационной системе. Это позволяет вести электронные медицинские карты, оперативно получать результаты лабораторных и инструментальных исследований, проводить телемедицинские консультации с коллегами. «Пациенты могут получить широкий спектр медицинских услуг в шаговой доступности», — говорит заведующая ФАПом Екатерина Михайлова. При необходимости медпомощь оказывается и на дому.

Во время выездного мероприятия прошел круглый стол на тему «Роль женщины в здоровом долголетии». Большое внимание уделили просвещению в сфере здоровья. Важный инструмент в профилактике заболеваний — диспансеризация. Вместе с тем есть проблема. Многие мужчины считают излишними профилактические мероприятия — ничего же пока не болит! И здесь роль женщин неоценима. Хранительницы домашнего очага могут привить здоровые привычки всей семье.

Благодаря проекту растет профессионализм фельдшеров. Институт усовершенствования врачей Чувашии организовал курсы: уже весной этого года более 60 сотрудников ФАПов со всей республики повысили свою квалификацию. Для них разработаны методические пособия. Для популяризации профессии фельдшера запланирован республиканский конкурс «Мой ФАП лучший». В перспективе к профилактической работе привлекут волонтеров-медиков. «Муниципалитетам важно создать команды активистов, которые помогут в реализации проекта», — считает Олег Николаев.

Открытие фельдшерско-акушерского пункта в селе — всегда настоящее событие для жителей. Во время своего рабочего визита в Чувашию в феврале прошлого года Президент России Владимир Путин отметил успехи региона в развитии здравоохранения. На совещании с участием членов правительства он поделился своими впечатлениями от посещения фельдшерско-акушерского пункта в селе Рындино: «Приятно отметить, что средства, которые мы выделяем, в том числе из федерального бюджета <…> — в «черную дыру» никуда не исчезают, а претворяются в реальные проекты. Сейчас ФАП посмотрели — небольшое, скромное здание. Но оно качественно меняет жизнь людей — и тех, кто там работает, и тех, кто пользуется услугами этого ФАПа».

По поручению Президента в конце 2024 года заработали еще два новых фельдшерско-акушерских пункта в Михайловке и Синьялах Цивильского округа. Отклики сельчан были самыми теплыми.

«В прежнем пункте, работавшем с 1960 года, удобств не было, воду из колодца приходилось носить. А это современное здание. Тепло, уютно — красота! — сказала Ефросиния Шестакова, жительница села Михайловки. — Спасибо за заботу о нас». Альбина Михайлова, жительница села Синьялы, тоже выразила благодарность: «Мы очень рады! С таким ФАПом все будем здоровы!»

За последние пять лет в республике обновлено более 280 объектов первичного звена здравоохранения. По словам Главы Чувашии, в рамках национального проекта «Здравоохранение» с 2020 по 2024 год отремонтировано каждое пятое больничное здание в сельской местности, вдвое сокращена доля аварийных и ветхих зданий в амбулаторном звене.

Модернизация продолжается. В 2025 году в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Чувашии появятся еще девять новых современных ФАПов — в Батыревском (деревня Старое Котяково), Вурнарском (Вурман-Кибеки и Хирпоси), Канашском (Новые Мамеи и Кошноруй), Комсомольском (Сюрбей-Токаево и Нижнее Тимерчеево), Моргаушском (Кубасы), Алатырском (село Стемасы) муниципальных округах. Каркасы трех из них установлены еще в марте, там уже идут внутренние работы.

«К 2030 году во всех населенных пунктах республики доступность медицинской помощи в соответствии с нормативами будет обеспечена. Это либо ФАПы, либо офисы врача общей практики, либо амбулатории. Здесь мы двигаемся планово», — проинформировал Глава Чувашии Олег Николаев. Именно в первичном звене здравоохранения формируется фундамент здоровья населения региона.