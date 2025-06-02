Три предприятия из Чувашии вошли в ТОП-100 Всероссийского рейтинга

Сразу три компании из Чувашии вошли в ТОП-100 Всероссийского рейтинга «Индекс дела». Церемония награждения представителей малого и среднего бизнеса состоялась на площадке «Мой бизнес Forum 2025» в Санкт-Петербурге. В числе финалистов от региона — ООО «Престиж», «Чебоксарская фабрика дверей плюс», «Европрибор». Еще один резидент регионального бизнеса отмечен в ТОП-350. Методология рейтинга строится на подсчете пяти ключевых показателей развития МСП — роста, узнаваемости, потенциала, продаж и социальной ответственности. «Успех наших компаний в рейтинге — доказательство конкурентоспособности чувашского бизнеса», — отметил вице-премьер республики Дмитрий Краснов.