В Чебоксарах молодая художница рисует Победу

Мурал на патриотическую тему украсит один из чебоксарских домов на улице Солнечной. В этом году фестиваль уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ» посвятили Году защитника Отечества в России. Всего на участие в нем было подано 326 заявок.

Выигравшая отборочный тур из нашей республики Яна Ежова заявила о себе в номинации «Поколение победителей», представив эскиз «Настоящее и прошлое». Она работает в Чувашском государственном художественном музее и учится в магистратуре ЧГПУ имени И.Я. Яковлева.

«Я стремилась передать идею о том, что Победа — не только историческое событие, но и непрерывный процесс, требующий от каждого поколения ответственности, мужества и стремления к лучшему», — рассказала автор о своем замысле.

Финал фестиваля состоится в августе в Кирове.