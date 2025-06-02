Олег Николаев проинспектировал строительство школы в селе Комсомольское

Для детей всего округа

Среднюю школу № 2 на улице Михаила Шолохова в райцентре закрыли пару лет назад из-за аварийного состояния. Учеников тогда пришлось временно «переселить» в первую школу, что на улице Заводской. Осенью прошлого года вышедшее из строя здание снесли, а на его месте начали возводить новое сооружение на 640 ученических мест.

На эту стройплощадку первым делом и заглянул во время своей недавней поездки в Комсомольский округ Глава Чувашии Олег Николаев. Вместе с ним объект осмотрели депутат Госдумы Анатолий Аксаков и министр образования республики Дмитрий Захаров.

Руководитель региона отметил, что проект очень важный для всего округа: дети, родители, педагоги с нетерпением ждут новую школу, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы завершить все работы вовремя. По плану новое здание должны ввести в эксплуатацию к сентябрю 2026 года. Из бюджета республики на строительство выделено более 1,27 млрд рублей.

Цифры 16 школ работают в Комсомольском округе. В них обучаются почти 2,5 тыс. детей. Ежедневно 18 школьных автобусов перевозят около 700 ребятишек. Почти 680 малышей посещают четыре садика. 2700 мальчишек и девчонок занимаются в кружках и секциях в Центре дополнительного образования детей, Комсомольской детской школе искусств и спортивной школе «Кетне».

Представители подрядчика АО «ПМК-8» рассказали Главе Чувашии, что часть работ уже выполнена: заложен фундамент, установлены емкости для очистных сооружений и хранения воды. В настоящее время рабочие возводят стены подвала, обустраивают в нем так называемый «монолитный пояс» и бетонные полы, монтируют плиты перекрытий. Параллельно строители прокладывают наружные сети. Они уже привели в порядок дренажную систему, на финишной прямой — обустройство канализации, водоснабжения и противопожарного водопровода.

По словам главного инженера компании Павла Михайлова, все идет по графику. Буквально на днях рабочие приступили к кирпичной кладке первого этажа. По словам специалиста, 90% используемых материалов — продукция чувашских производителей. Ежедневно на объекте трудятся от 60 до 70 человек, задействована спецтехника. До наступления осенних холодов подрядчик намерен закончить тепловой контур здания. Тогда уже можно подавать тепло, и специалисты спокойно приступят к внутренней отделке.

Новая школа будет состоять из двух блоков в два и три этажа и, конечно, станет самой современной в округе. А еще — многофункциональной, ведь кроме учебного процесса, в ней организуют различные творческие и спортивные секции.

«Это место станет центром развития не только для учеников образовательного учреждения, но и для детей всего округа», — сообщил Глава Чувашии. И добавил, что для семей открытие нового объекта — «это уверенность в будущем и комфорт рядом с домом».

Олег Алексеевич также напомнил, что школа возводится в рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2025–2030 годы. В Комсомольском округе планируют реализовать 84 инфраструктурных и инвестиционных проекта, десять из них — в сфере образования. Так, кроме второй школы в Комсомольском намечено построить детсад на полсотни мест в селе Тугаево. Пять школ и три садика капитально отремонтируют. Также по поручению руководителя региона Министерство образования Чувашии усилит безопасность образовательных учреждений республики и оснастит медкабинеты — на эти цели выделено почти 8 млн рублей.

«Наша общая цель — современные и безопасные условия для каждого ребенка. Для меня это приоритет и личная ответственность, ведь такие проекты делают жизнь на селе лучше и привлекательнее», — подчеркнул Олег Николаев.