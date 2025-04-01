СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики:

«На своей пресс-конференции Глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил успешную реализацию проекта «Культурная среда». Проект стартовал в республике с сентября 2024 года. Эта важная инициатива направлена на обеспечение равного доступа к искусству для жителей даже самых отдаленных муниципалитетов республики. С начала этого года мероприятия «Культурной среды» посетило свыше 25 тысяч зрителей. Мы рады видеть такую заинтересованность и активность со стороны зрителей, как старшего поколения, так и молодежи. Юные жители республики получают возможность воспользоваться Пушкинской картой и, не выезжая за пределы своего муниципалитета, увидеть лучшие театральные постановки, выставки и концертные программы ведущих творческих коллективов Чувашии. Уверена, такой успех подтверждает правильность выбранного курса и необходимость дальнейшего развития проекта».