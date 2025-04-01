На участников несанкционированной встречи молодежи составили 23 протокола

Устроили переполох

В Чебоксарах полицейские пресекли массовое скопление молодежи, повлекшее нарушение общественного порядка. Сообщение о несанкционированном сборе на парковке торгового центра в районе залива поступило в дежурную часть вечером 19 апреля. В ходе разбирательства выяснилось, что сбор молодых людей организовала 31-летняя блогер, которая предложила своим подписчикам познакомиться лично и сфотографироваться с ее автомобилем.

В отношении молодой женщины и тех, кто откликнулся на ее призыв, составлено 23 административных материала по различным статьям КоАП РФ. Кроме того, выявлены двое несовершеннолетних, оказавшихся в общественном месте без сопровождения родителей (законных представителей) после 22 часов.

В отношении родителей одного из подростков составлены административные материалы в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Второй подросток помещен в реабилитационный центр для несовершеннолетних.