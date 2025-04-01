В Русском драматическом театре поставили спектакль по роману Жюля Верна

Всего лишь игра

Смена времени и места действия — камень преткновения для многих постановщиков. Как показать, что герои попали в другое пространство, если на деле сцена остается той же? Проще всего, конечно, прибегнуть к полной вырубке света и дать монтировщикам команду переставить декорации, но тогда сценическая материя сразу порвется и потеряет целостность, единство, монолитность… В спектакле «Вокруг света в 80 минут», поставленном по приключенческому роману Жюля Верна, творится столько всего, везде и сразу, что выключать освещение можно бесконечно. Однако в Русском драматическом театре, представившем премьеру в прошлые выходные, легких путей не ищут. А зрители так увлеклись каскадом ярких картин, событий и образов, что не верили своим глазам: неужели по факту все происходит в одной-единственной комнате?

Вместо того чтобы проводить дни за чтением скучных книг, изучением благородных манер, правил этикета и всего прочего, что пригодится настоящему джентльмену, мальчик Жюль (его играет Иван Сухов) мечтает подружиться с пиратами и стать великим путешественником. В результате детское воображение извергает вулкан всяческих выдумок и идей, одна похлеще другой. Похищенный саркофаг и ожившая мумия, в панике уносящая ноги, сафари на «Феррари» и дикие танцы слонов, сующих свой хобот куда ни попадя, безумная схватка с полчищем взбесившихся самураев и гейш и гигантские сосиски, танцующие вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае»… Кстати, «мешанина» из музыки редкостная (тут и саундтрек к серии фильмов о приключениях Индианы Джонса, и «Траурный марш» из фортепианной сонаты Фредерика Шопена), но все это ничуть не выбивается из общей фантасмагории «на грани фола» и только нагнетает обстановку, создавая иллюзию некоего «сюра», совмещения несовместимого, талантливого в абсурдном.

«Ввинчена» даже пародия на историю любви Розы и Джека из кинофильма «Титаник», правда, с несколько иной концовкой. «Ну потом я как-то выплыл», — невозмутимо парирует герой устами народного артиста Чувашии Николая Горюнова в роли Паспарту, гувернера юного Жюля Верна, и зрители с облегчением выдыхают, покатываясь со смеху. Да-да, текст петербургского драматурга Леси Гура, бодрящий и озорной, энергичный подобно лодочному мотору и легкий, как морской бриз, придает всему этому зрелищу особую соль, свежесть и вкусноту. «Наташа, Наташа, сегодня распродажа!» — громко раздается с подмостков, и эта фраза, да еще и с мягким иноземным акцентом, становится для нас главным ориентиром на местности. Где еще такое услышишь, если не в Египте? А всего-то добавили в световую партитуру побольше желтизны, так что комнатные часы (они же компас, они же штурвал) вдруг превратились в жаркое солнце над пустыней, и выкатили на сцену пару пальм, вскоре уступивших место японским зонтикам «вагаса» и пестрым индийским платкам, живописно вздымающимся в воздухе.

Художник Оганес Айрапетян (тоже из Санкт-Петербурга) уже давно заявил о себе как мастер минимализма, способный найти мелкое в крупном и собрать из груды штрихов, подробностей и деталей стройную, цельную, красочную в своей мозаичности композицию. Но никогда еще оформленное им пространство, на сей раз будто распоротое по швам, не дышало таким объемом, широтой и бездонностью, когда каждый его сантиметр — словно клетка живого организма. Начиная с того, что в оборот взята не только сценическая площадка, но и зрительская зона (партер, балкон, ложи), и заканчивая могучей стеной бесконечного книжного шкафа, выбранной в качестве центрального элемента сценографии. Впрочем, непроницаемой она кажется лишь на первый взгляд. Заставленные полки запросто трансформируются в оконные проемы, а по встроенным в них лестницам, невидимым невооруженным глазом, можно быстро взобраться на второй этаж декорации и переместиться в иную плоскость, что и делает главный герой на протяжении всей постановки. Это незначительное, казалось бы, «лазательное» дополнение к его портрету очень точно, емко и броско передает ощущение детства, когда все было резво, весело и просто.

Да и режиссеру спектакля Полине Алехиной, еще одной петербурженке в постановочной команде, тоже тесно в стандартном зеркале сцены, ей явно хочется раздвинуть заданные границы. Причем дело касается не только визуальных, но и речевых форм, таких как монологи и диалоги персонажей. Накренившаяся палуба воображаемого корабля, безнадежно пытающегося справиться со штормом, чернота, обволакивающая сцену подобно грозовым тучам и помутившейся воде, кишащей акулами… Для пущего стереоэффекта книжные стеллажи начинают истерично вращаться вокруг своей оси, будто подгоняемые ураганным ветром. Мы настолько глубоко «проваливаемся» в ситуацию, разворачивающуюся в нескольких метрах от нас, что едва успеваем опомниться и сообразить: весь этот захватывающий «экшн» — всего-навсего монолог Паспарту, и любой другой менее «замороченный» режиссер пустил бы его как обычную «говорильню». Такая ювелирная работа с материалом, когда каждое слово, написанное на бумаге, выпукло и зримо прописано в сценическом решении и подсвечено режиссерски, могла бы стать примером для многих современных постановщиков.

Кстати

Помимо дневных и вечерних показов спектакля в череду премьерных мероприятий вошли презентация и спецгашение тематической почтовой открытки и штемпеля, выставка картин чувашских художников, посвященная теме путешествий, а также видеообращения космонавтов Международной космической станции и правнука писателя Жана Верна. «Выражаю свою поддержку, одобрение и поздравление всем создателям новой пьесы «Вокруг света в 80 минут», вдохновленной романом моего прадеда Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» и поставленной в театре города Чебоксары под руководством Дмитрия Капустина. Искренне желаю спектаклю всяческих успехов и очень рад за своего прадеда. Думаю, что он тоже был бы невероятно счастлив, растроган и польщен», — с теплотой отметил француз.