МИХАИЛ МИШУСТИН,

Председатель Правительства Российской Федерации:

«Самые эффективные и востребованные меры с текущего года продолжат предоставляться в рамках нового национального проекта «Семья», который сформирован по поручению Президента. К его подготовке привлекались ученые, эксперты и, что очень важно, наше родительское сообщество, а это мамы и папы со всех уголков страны. Мнение граждан при выработке таких решений всегда должно быть в приоритете.

Правительство утвердило и Стратегию по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России, которая рассчитана до 2036 года. Она направлена на создание условий, чтобы в стране было больше семей с детьми, для роста и развития маленьких граждан, на мотивацию к здоровому образу жизни, выполнение целого комплекса других задач».