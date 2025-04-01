Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МИХАИЛ МИШУСТИН,
Председатель Правительства Российской Федерации:

«Самые эффективные и востребованные меры с текущего года продолжат предоставляться в рамках нового национального проекта «Семья», который сформирован по поручению Президента. К его подготовке привлекались ученые, эксперты и, что очень важно, наше родительское сообщество, а это мамы и папы со всех уголков страны. Мнение граждан при выработке таких решений всегда должно быть в приоритете.
Правительство утвердило и Стратегию по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России, которая рассчитана до 2036 года. Она направлена на создание условий, чтобы в стране было больше семей с детьми, для роста и развития маленьких граждан, на мотивацию к здоровому образу жизни, выполнение целого комплекса других задач».

Опубликовано: 11 апреля 2025 г.


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