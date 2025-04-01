Дети с безграничными возможностями

Во время отчетного концерта проекта «Танцы без границ», завершившего пятимесячную работу АНО «Ступени возможностей» с детьми с особенностями здоровья, аплодисменты звучали как признание не только таланта, но и человеческого упорства. Выступление в Чувашском государственном художественном музее представил инклюзивный театр «Тетрис».

В ходе полуторачасовой программы поделились своими талантами участники с разными формами инвалидности: от детей на колясках до ребят с ментальными особенностями. Зрители увидели не только по-настоящему многожанровый концерт, но и сами смогли в нем поучаствовать: мероприятие началось с флешмоба, который смог объединить всех находящихся в зале людей.

Помимо танцев, дети также исполнили вокальные номера и хореографические зарисовки, в которых пластика жестов и эмоциональная выразительность компенсировали физические ограничения.

Директор «Ступеней возможностей» Ольга Ефимова отметила: «Мы не просто учили детей танцевать — мы видели, как укрепляется их здоровье, улучшаются физические и психологические показатели».

«Такие инициативы ломают стереотипы. Здесь нет разделения на «особенных» и «обычных» — есть команда, которая через творчество показывает: ограничения преодолимы. Решиться на такую работу — настоящее мужество. Ольга Борисовна и ее коллеги не просто организовали занятия — они создали пространство, где дети социализируются через творчество», — подчеркнула социальную значимость проекта доцент кафедры государственного и муниципального управления Чебоксарского филиала РАНХиГС Нина Семедова-Полупан.

Проект завершен, но «Тетрис» уже готовит новые программы. Вчера театр провел мастер-класс, а осенью представит спектакль с участием выпускников. «Мы доказали: инклюзивное искусство — не экзотика, а норма», — резюмировала Ольга Ефимова.

Богадир Хамраев

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