Результаты соревнований

БАСКЕТБОЛ. Команда «Чебоксарские ястребы» в высшей лиге дважды победила в гостях «ТСК-УРАЛ-УрГУПС» из Екатеринбурга — встречи завершились 80:68 и 84:71. В турнирной таблице подопечные Антона Богдана поднялись на четвертую строчку.

БИАТЛОН. Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 2 Антон Петров завоевал бронзовую медаль в спринте на первенство ПФО среди юношей и девушек 15-16 лет в Уфе.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Представители спортшколы олимпийского резерва № 3 Ксения Романова и Павел Галкин взяли награды в заключительный день первенства России в помещениях среди юношей и девушек до 18 лет в Тюмени. Ксения финишировала второй на дистанции 1500 м, а Павел в аналогичной дисциплине замкнул тройку призеров.

САМБО. Спортсменка из Чувашии Лариса Рубцова завоевала «серебро» первенства России в возрастной категории девушек 16- 18 лет в Новосибирске, выступив в весе до 54 кг.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Сборная Чувашия в составе Артура Гареева, Льва Максимова и Василия Прохорова заняла первое место в командных соревнованиях в стрельбе из блочного лука на чемпионате России, прошедшем в Орле.

ШАХМАТЫ. Представительница Чувашии Марьяна Осипова выиграла первенство России по быстрым шахматам среди девочек до 11 лет в Сочи.

По информации Минспорта Чувашии