Установить родство жителям Чувашии станет легче

С 3 февраля на базе отделения судебно-биологической и генетической экспертизы Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Чувашии в Чебоксарах начнут проводиться судебно-генетические исследования.

Глава Чувашии Олег Николаев посетил лабораторию и отметил, что она позволит значительно расширить возможности по установлению родства и идентификации личности, что особенно актуально в ходе выполнения специальной военной операции. Молекулярно-генетические исследования и геномная «дактилоскопия» необходимы при расследовании уголовных дел и установлении отцовства. По словам Олега Николаева, это первая подобная лаборатория в республике, и ее аналоги есть не во всех регионах ПФО.

«Если раньше для проведения исследований нам нередко приходилось обращаться за помощью в соседние регионы, то теперь мы и сами сможем покрыть свои потребности и помочь другим», — заявил Глава Чувашии.

Филипп Афанасьев