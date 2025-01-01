МАРАТ ХУСНУЛЛИН,

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«Сейчас уже можно смело утверждать, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» продемонстрировал успешные результаты. Все ключевые показатели мы выполнили, а некоторые даже перевыполнили. Главное, что люди замечают позитивные изменения. Это подтверждают и соцопросы. По данным ВЦИОМа, 56% россиян удовлетворены качеством и доступностью региональных и местных автомобильных дорог. Повышение качества дорог в регионах — это не только вопрос комфорта передвижения, но и ощутимый вклад в общее улучшение качества жизни граждан. Безопасные, современные дороги способствуют развитию территорий, увеличивают мобильность населения и открывают новые социально-экономические возможности. Конечно, еще далеко не везде дороги стали качественными. В этой сфере еще много проблем, но мы поступательно их решаем. Хоть нацпроект «Безопасные качественные дороги» и завершился, работа будет продолжена в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни».