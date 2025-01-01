В санатории «Лесная сказка» построят два новых быстровозводимых корпуса

Заявка Чувашии была одобрена в ноябре прошлого года, из федеральной казны выделено более 57 млн рублей.

В стране по поручению Президента Владимира Путина действует программа по восстановлению и развитию организаций отдыха детей и их оздоровления. В прошлом году она охватила 45 регионов, 13 из которых получили финансирование из резервного фонда Правительства России. В ближайшие три года на эти цели будет направлено 9 млрд рублей, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вчера на совещании, в котором принял участие вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Республика активно использует возможности для создания современной инфраструктуры для детей. В прошлом году по два быстровозводимых корпуса на 48 мест каждый появились в лагерях «Звездный» в Цивильском округе и «Березка» в Чебоксарах. В 2026-м планируется построить такие же в «Волне» (Чебоксары), а также провести капитальный ремонт столовой в «Звездочке» (Новочебоксарск). Ранее были одобрены и другие заявки — на 2025 и 2027 годы.