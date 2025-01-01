Обогреть дома семей участников СВО под силу каждому округу Чувашии

Муниципалитеты Чувашии продолжают помогать участникам СВО и членам их семей дровами для бани и растопки печей в домах. Активно этой мерой поддержки получатели услуги стали пользоваться в прошлом году. Так, к примеру, в Красноармейском округе в 2024 году топливную древесину подвезли 10 семьям, обратившимся с такой просьбой в координационный центр. В новом году первые заявки уже тоже поступили. Как сообщают в госпаблике местной администрации, адресную доставку дров на днях организовал Красноармейский центр соцобслуживания населения. Именно туда начальник Чадукасинского территориального отдела направил заявку бойца СВО из деревни Полайкасы. Военнослужащий Руслан В. в ближайшее время должен приехать в отпуск. В недавно приобретенном доме печное отопление, так что дрова ему понадобятся. Директор центра соцобслуживания Станислав Григорьев, уже не раз откликавшийся на подобную просьбу, оперативно среагировал и в этот раз. Он договорился с местным предпринимателем, тот подвёз к дому военнослужащего почти 6 кубов дубовых и хвойных брёвен. Нашлись и те, кто помог с их распилом. Настоятель сельского храма отец Сергий направил в деревню своих рабочих. Не остались в стороне и соседи бойца. Все вместе управились с работой за пару часов. «Приятно знать, что тыл, который мы защищаем, всячески поддерживает нас», — привели слова участника СВО в госпаблике администрации Красноармейского округа.

О том, что социальная поддержка в виде доставки дров для бань или обогрева домов с печным отоплением достаточно востребована со стороны семей участников СВО, сообщают и в администрации Батыревского округа. Большинство деревень и сёл округа газифицированы, тем не менее в 2024 году, к примеру, топливную древесину привезли 8 попросившим об этом семьям. На днях, как только позволит погода и станут доступными подъездные пути, еще одну доставку осуществят в деревню Татарские Сугуты. Там живут родители бойца, подписавшего контракт с Минобороны страны в декабре 2023 года. Они тоже попросили помочь им с дровами для бани.

К слову, в координационных центрах, которые сегодня открыты во всех муниципалитетах Чувашии, оперативно реагируют на подобные запросы. В округах налажена работа с лесничествами и предпринимателями, которые безвозмездно помогают с покупкой и доставкой древесины к дому заявителей. В некоторых округах средства на реализацию данной меры соцподдержки заложены в резервном фонде администрации муниципалитета. К примеру, в Комсомольском округе семьям участников СВО, нуждающимся в твердом топливе, привозят машину дров стоимостью 15 тысяч рублей. По данным местной администрации, в 2024 году такая помощь была оказана 12 семьям.

Напомним, что в Чувашии для членов семей участников СВО на постоянной основе действуют и другие меры поддержки. Дети завтракают и обедают в школах бесплатно, для них предусмотрена ежемесячная стипендия Главы Чувашии в 2 тысячи рублей. К тому же они в первоочередном порядке зачисляются в спортивные кружки и секции, могут посещать театры и музеи на льготных условиях, получать бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Кроме того, для семей участников СВО предусмотрено возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным займам, а также на строительство или приобретение жилого помещения на селе.