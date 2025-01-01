Число ЧС в республике снижается

В Чувашии подвели итоги работы за 2024 год в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, также определены задачи на 2025 год. Учебно-методический сбор провел Глава республики Олег Николаев.

За минувший год в этой сфере достигнуты неплохие результаты, констатировал руководитель региона. Вдвое снизилось число ЧС, уменьшилось и количество пожаров. Но, к сожалению, не радует статистика ЧП на водных объектах. В нынешнем году необходима работа по всем составляющим отрасли, прежде всего, по профилактике и организации деятельности служб. Речь также идет о развитии цифровизации, модернизации системы оповещения. Пока ею охвачено 75% населения, в нынешнем году необходимо довести этот уровень до 85%, средства из бюджета выделены.

В 2024 году в республике произошли три чрезвычайных ситуации, в которых погибли два человека и 45 травмированы, доложил начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, генерал-майор внутренней службы Валерий Зеленин. Не обошлось без ЧС и на дорогах. Огнеборцы были задействованы на тушении 15 крупных пожаров, где пострадали 56 человек, 10 из них погибли. В то же время удалось добиться снижения количества техногенных, лесных и ландшафтных пожаров. Руководитель службы рассказал о планах на нынешний год по снижению числа ЧП.

О работе органов исполнительной власти республики в сфере гражданской обороны и предотвращения ЧС доложил руководитель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов. В частности, приведена статистика внедрения комплексов региональной системы оповещения населения. Министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов обрисовал ситуацию в сфере противостояния лесным пожарам и прохождения паводкового периода минувшего года.