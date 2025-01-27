Студентка из Чувашии заняла второе место на конкурсе «Молодые агролидеры России»

Студентка Чувашского государственного аграрного университета Мария Иванова стала лауреатом IV Всероссийского конкурса «Молодые агролидеры России».

Будущий ветеринарный врач заняла второе место в номинации «Культурно-творческая деятельность». Девушка состоит в вокальной сборной университета, является активистом совета обучающихся вуза и культоргом своего факультета, участвует в волонтерских и культурно-массовых мероприятиях. В 2023 году в составе вокальной сборной принимала участие в Х открытом творческом фестивале студентов вузов Минсельхоза России «Весна на Волге-2023». «Очень рада, что приняла участие в конкурсе «Молодые агролидеры России», — говорит Мария. — Это замечательный опыт, поняла, что могу достичь большего, если буду усердно работать и стремиться к своим целям».

Надежда Петрова