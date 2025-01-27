Современные студенты — счастливые люди

Накануне Татьяниного дня Глава Чувашии Олег Николаев встретился с талантливыми юношами и девушками республики

Молодые исследователи, активисты, волонтеры — тысяча талантливых юношей и девушек республики в течение одного года будут получать стипендию Главы Чувашии за особую творческую устремленность. В пятницу, накануне Дня российского студенчества, в торжественной обстановке в стенах Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В. Никольского свидетельства стипендиатам вручил Глава республики Олег Николаев.

Среди 25 приглашенных — школьники, студенты, молодая смена предприятий. Денежное поощрение в размере 2,5 тыс. рублей ежемесячно для них — и награда за упорный труд, и, безусловно, стимул для новых свершений. Екатерина Иванова, например, учебу на первом курсе магистратуры Чувашского госуниверситета по направлению «Химическая технология» сочетает с работой на одном из чебоксарских производств. Интерес к химии у девушки появился еще в школе, на уроках учителя биологии и химии Санарпосинской школы Вурнарского округа Галины Егоровой. Со временем накопилось и солидное портфолио с достижениями в изучении этой науки: стипендию Главы Чувашии в этом году Екатерине назначили уже в третий раз. «Это очень интересное и перспективное направление. Сейчас я занимаюсь гальванообработкой изделий. Сначала устроилась стажером, а после четвертого курса меня взяли на работу», — говорит стипендиатка.

Сфера научных интересов аспиранта Чувашского аграрного университета Анастасии Семеновой — ветеринарная медицина. Вместе с коллегами молодой ученый создает биологически активные препараты для животных. «Экспериментируем, ставим опыты, подтверждаем результат, апробируем», — говорит о своей работе исследователь, автор более 50 научных работ и трех патентов на изобретение. «Желание помогать братьям меньшим было у меня с самого детства, а в вузе, попав в среду увлеченных своих делом людей, заинтересовалась еще больше. Научный процесс очень захватывает, особенно когда узнаешь что-то новое и получаешь результат», — вдохновлена Анастасия.

А студентка четвертого курса Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Анжелика Агутова учебу на инженера-сметчика успешно совмещает с творчеством. Она много лет танцует в народном ансамбле «Сарпике» и играет в КВН, на международном фестивале команд КВН «КиВиН-2024» в Сочи выступала в составе команды техникума «Волк Лещенко». «Я в четвертый раз становлюсь лауреатом стипендии Главы Чувашии. Очень здорово, что заслуги молодых людей в нашей республике в самых разных сферах поддерживаются материально. Это очень вдохновляет и мотивирует», — призналась девушка.

В этом году у юных появится еще больше возможностей для самореализации. Поздравляя ребят с достижением, Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о новом нацпроекте «Молодежь и дети», нацеленном на раскрытие потенциала каждого молодого человека и создание условий для их активного участия в жизни региона и страны. Поддержка подрастающего поколения — в приоритете и для Чувашии. «Все это делается, чтобы каждый имел возможности для самореализации, мог сформировать идеи и вместе с единомышленниками воплотить в жизнь добрые, полезные дела», — сказал Олег Николаев.

Для этого в республике создается соответствующая инфраструктура. А о том, что нужно юным, власти узнают из постоянного диалога со школьниками и студентами. Так, за последние несколько лет в республике появились Добро.Центры, в которых есть все условия для развития волонтерства и добровольчества. Открыт Центр молодежных инициатив, где каждая идея может обрести реальное воплощение. Распахнули двери центры молодежи — они работают в Новочебоксарске и Шумерле, а в скором времени такое место появится в Чебоксарах. Планируется, что площадкой для него станет ДК имени П.П. Хузангая. Важный шаг и создание Управления Главы Чувашии по молодежной политике, которое координирует всю работу в этой сфере.

Уникальной практикой республики Олег Николаев назвал учреждение в каждом муниципалитете должности советника по делам молодежи. Активно действует в Чувашии «Движение Первых», создаются и свои интересные проекты. Например, конкурс для сельской молодежи «Лучшие на селе». За опытом в этом направлении в Чувашию приезжают даже из других регионов. Стимулом для развития стала и Государственная молодежная премия Чувашии. Недавно, к слову, список отраслей, в которых она присуждается, дополнили исследованиями на тему Года, объявленного в республике.

«Я лично заинтересован в постоянном наполнении нашей совместной работы содержанием, чтобы она была полезна, открывала новые возможности. Дерзайте, инициируйте интересные проекты, и у нас с вами все получится», — обратился к участникам встречи Олег Николаев. Такая возможность ребятам, впрочем, сразу же представилась. Во время открытого диалога школьники и студенты могли задать руководителю региона интересующие их вопросы. Темы ребята поднимали разные: от поддержки своих волонтерских проектов до кадрового дефицита в детских садах. «Будет ли какая-то мера поддержки для молодых педагогов для повышения престижа профессии?» — спросила молодой специалист. Решить проблему, в частности, предполагается за счет целевого обучения.

Свои вопросы Главе Чувашии задали и стипендиаты Дарья Моткова и Мария Табинова, представители движения «Киберы». В интервью юным корреспондентам Олег Николаев рассказал, что нынешнее поколение молодежи — счастливые люди. Они могут учиться в современных лабораториях с передовым оборудованием. Припомнил он и историю из своего студенчества. Во время учебы в строительном техникуме Олега Николаева часто просили о подсказках на контрольных работах однокурсники. Педагогу даже приходилось вставать рядом с его партой, чтобы никто у него не списывал. Поступило от юнкоров и предложение провести один день с министром, чтобы увидеть изнутри эту серьезную работу. «Думаю, это может стать интересным экспериментом или даже постоянной практикой», — ответил собеседник.

Справка «СЧ»

Специальная стипендия Главы Чувашии для представителей молодежи за особую творческую устремленность учреждена в республике в 2002 году. Она вручается молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет за успехи в учебе, спорте, бизнес-проектировании, научной, творческой, производственной и управленческой деятельности. С 2009-го по 2022 год размер стипендии составлял 1830 рублей.

С 2023 года — 2500 рублей.