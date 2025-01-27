В Чувашском госуниверситете открыли обновленный корпус медицинского факультета

Все условия для учёбы и развития

В корпусе «М» учатся более шести тысяч человек — это самый большой факультет университета. За два года в ходе масштабного капитального ремонта преобразились почти семь тысяч квадратных метров помещений на четырех этажах здания.

На торжественной церемонии открытия ректор ЧувГУ Андрей Александров отметил, что обновления были направлены на обеспечение студентов современными учебными условиями, соответствующими требованиям XXI века. Заменены окна, двери и напольное покрытие, а также полностью отремонтирован актовый зал. Одной из самых заметных новинок стала многофункциональная «Видеостена», предназначенная для трансляции видеоконференций и научных мероприятий.

Среди новых возможностей, открывшихся для студентов, — современные лаборатории, оснащенные по последнему слову техники: «Фармакологическое моделирование и скрининг» и «Лаборатория цифровой медицины». Они проектировались в рамках Программы развития университета стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Особое внимание уделили созданию условий для практического обучения: в аккредитационно-симуляционном центре появился зал для групповых тренингов по неотложным сердечно-легочным состояниям. С «нуля» разработан новый лекционный зал на 80 мест с интерактивной видеотрансляционной системой. Все обновленные аудитории и кабинеты теперь оборудованы современной мебелью и техникой, что создает уютные условия для учебы, научной деятельности и творчества. В создании визуального образа новых помещений активно участвовали студенты и преподаватели, что позволило учесть их потребности и предпочтения.

Для мероприятий студенческого научного общества и студенческого актива созданы специальные студенческие пространства: отдельная аудитория для самостоятельной работы, «Зал заседаний» и «Зал для переговоров», что позволит проводить научные и организационные мероприятия по высокому стандарту.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

ректор Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова, депутат Госсовета Чувашии: «Сегодня мы присутствуем на знаменательном событии, потому что не просто показываем новые пространства, но также мы говорим, для чего все это делалось. Для того, чтобы учебный процесс у будущих работников медицинской сферы отвечал самым передовым требованиям. Чтобы кабинеты, лаборатории, другие пространства были оснащены современным оборудованием, которое позволяет в процессе обучения на медицинском факультете стать специалистом высокого класса».

Завершением церемонии стало символическое перерезание красной ленты, после чего декан факультета Валентина Диомидова провела подробную экскурсию по обновленным пространствам. Первое, на что обратили внимание гости, — в фойе корпуса преобладают белые тона, напоминая интерьер больницы. Тем самым студенты привыкают к своей будущей профессии, уже входя в учебное здание. В коридорах появились «живые стены» с портретами легендарных личностей медфака — известных врачей и преподавателей. На каждом фото — куар-код, по которым любой желающий может познакомиться с биографиями этих людей, а также с историей факультета.

Валентина Диомидова рассказала, что в ходе проектирования площади корпуса решили задействовать по максимуму. Это дало возможность открыть дополнительные лаборатории — фармакологической, моделирования и скрининга, современной цифровой медицины, то есть у студентов появились новые возможности в обучении. Чтобы лучше готовиться к своей главной миссии — дарить людям здоровье.

Василий Григорьев