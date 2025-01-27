Яркие штрихи в застройке Чебоксар

Столицу Чувашии украшают не только воплощенные в жизнь современные проекты, но и произведения архитектуры прошлых лет. Они формируют уникальный образ города. Весомое слово здесь принадлежит Ивану Ведянину — архитектору, инженеру, художнику, чье имя неразрывно связано с возрождением классицизма в архитектуре Чебоксар 1930-х. В этом году исполняется 140 лет со дня его рождения.

Иван Ведянин, появившийся на свет 16 января 1885 года в селе Кырчаны Нолинского уезда Вятской губернии (ныне Кировская область), рано лишился матери. Его воспитывал дед по фамилии Соковнин, который жил в поселке Арск Казанской губернии. Как свидетельствуют архивные документы, в 1898 году будущий зодчий окончил четырехклассное городское училище. Педагоги, видя большие склонности ученика к рисованию, уговорили деда отдать внука в Казанскую художественную школу. Поступление на ее архитектурное отделение можно считать началом творческого пути Ведянина.

После школы, в 1904 году, Иван Васильевич получил право на поступление в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. И в том же году стал студентом архитектурного факультета. Однако из-за материальных затруднений, связанных со смертью деда, был вынужден прервать учебу. Ведянин служил техником по постройке и ремонту школ, больниц и дорожных сооружений в уездных земствах Казанской губернии. Затем трудился преподавателем графических искусств в Чистопольском городском училище, работал у губернского инженера в Екатеринодаре проектировщиком гражданских сооружений.

И только спустя шесть лет, в 1911 году, вернулся в родные стены Академии художеств, на тот же факультет. На летних каникулах получал великолепную практику у признанных мастеров. Под руководством академика архитектуры Фёдора Лидваля и профессора архитектуры Николая Бенуа участвовал в проектировании и строительстве общественных зданий. Но учебу снова пришлось прервать — академия закрылась в 1916 году.

В октябре этого же года Ведянин был призван в армию. И даже там почти полтора года занимался проектированием и строительством общественных дорог, будучи техником в 83-м дорожном отряде 2-й армии Западного фронта. Демобилизовавшись, он устроился в отдел народного образования Арского кантона Казанской губернии школьным работником по графическим искусствам и техником по ремонту школ, народных домов, клубов.

В 1921 году Ведянин вернулся в Петроград. Судьба свела его с наставником Николаем Бенуа. По его рекомендации Ивана Васильевича зачислили на последний курс ускоренного выпуска во Второй Петроградский политехнический институт. Успешно защитив дипломный проект «Здание крематориума», он получил звание инженера-архитектора. А спустя год, наконец, стал выпускником вновь открывшейся академии, окончив дипломный курс архитектурного факультета. После защиты дипломного проекта «Городские Термы» был удостоен звания архитектора-художника.

Петроград, Вятка, Нижний Новгород — там Иван Ведянин активно работал по специальности, получая признание за успешные проекты. В 1933 году вместе с семьей переехал в Чебоксары. В конторе «Чувашпроект» занимал должности архитектора и старшего архитектора. Этот период стал наиболее значимым и продуктивным этапом в карьере. Здания, созданные по его проектам, и по сей день украшают город, поражая гармоничностью и изысканностью фасадов. Своим самым любимым детищем Иван Васильевич считал Чебоксарское отделение Госбанка.

Благодаря воспоминаниям его дочери Тамары Ведяниной, архитектора и инженера-строителя, мы можем представить, как шло строительство этого объекта: «…Частично был уже возведен первый этаж здания, когда отцу поручили архитектурное оформление фасадов, интерьеров и <…> надзор за строительством банка. C 1934 по 1937 год он почти ежедневно приходил на стройку <…> Иногда брал меня с собой. Помню первое впечатление: рабочие поднимались по наклонным подмостям на второй этаж, неся на спине кирпичи. Подъемных механизмов в то время не было. После рабочего дня в конторе, приходя домой, отец садился за свой чертежный стол и рисовал, а затем вычерчивал фрагменты отделки фасада и интерьеров. Иногда он приносил со стройки гипсовые бруски (заготовки деталей) и сам вырезал на них узор, чтобы убедиться, как это будет выглядеть в натуре…

И всякий раз, когда отец проходил мимо уже выстроенного здания банка (особенно весной), он заходил в здание и напоминал администрации, что надо тающий снег отбросить от цокольной части здания… Здание Госбанка — это его душа. Он вложил в него все свое мастерство».

В 1939 году Ведянин вступил в Союз советских архитекторов СССР, став первым чувашским архитектором, принятым в эту организацию. В 1940-м преподавал в Чебоксарском коммунально-строительном техникуме графику, технормирование, историю архитектуры, архитектурное проектирование. Через четыре года уехал в Днепродзержинск Днепропетровской области, стал главным архитектором города. Уволился по состоянию здоровья в сентябре 1945-го, вернулся в Чебоксары, в «Чувашпроект». Работал дома — ему трудно было ходить. Одновременно преподавал, занимался с дипломниками строительного отделения Чебоксарского энергетического техникума.

Последняя работа Ивана Ведянина — индивидуальный эскизный и рабочий проекты административного здания МВД по улице К. Маркса в Чебоксарах. Завершить ее он не успел. Проектирование и строительство продолжил архитектор Феофан Сергеев.

Многие проекты Ивана Васильевича были премированы на всесоюзных и местных конкурсах. В его творческом кейсе — не только проекты, но и графика, акварельные рисунки. К примеру, известна его картина «Речка в окрестностях г. Чебоксары». В столице Чувашии есть бульвар Архитекторов Ведяниных — в честь выдающегося зодчего и его дочери. Это признание их вклада в развитие города и архитектуры в целом, напоминание о великом таланте и наследии этой семьи.

Кстати

Архитектурный почерк Ивана Ведянина узнаваем — четкая композиция, строгие линии, лаконичность оформления. Объекты, построенные по проектам этого зодчего в Чебоксарах, отличаются совершенством пропорций и безупречностью оформления фасадов. По улице К. Маркса можно увидеть здания Министерства госбезопасности (ныне республиканского Управления ФСБ), Чебоксарского отделения Госбанка (сейчас Национальный банк республики), универмага «Чувашторга», где позже долгое время располагался магазин «Электротовары».

По чертежам Ведянина возведены дома и в других уголках города: один из учебных корпусов ЧувГУ на Московском проспекте (бывшая фельдшерско-акушерская школа), 24-квартирный дом на улице Дзержинского, жилой дом ЧЭАЗ по улице Ярославской. А вот реконструированные по замыслу архитектора фасады гостиницы «Волга» сохранились только на фотографиях — она снесена в конце 1970-х во время подготовки зоны затопления Чебоксарской ГЭС.

Проект здания МВД — последняя работа Ведянина. Оно возведено в 1950 году в стиле сталинского ампира, популярного в то время. В нем соединились примеры позднего классицизма, барокко и ар-деко. Продолживший проектирование и строительство архитектор Феофан Сергеев использовал многие элементы классического зодчества. Получилось весьма выразительно — пилястры чуть измененного коринфского ордера, угловой объем, подчеркнутый ризалитом, филенки с изображением звезды, рустованный цоколь, отделенный карнизом, лепные кронштейны, парапет с балясинами. Здание МВД признали лучшим произведением архитектуры начала 50-х годов, возведенным в Чебоксарах.

Галина Иванова, начальник отдела Госархива современной истории Чувашии