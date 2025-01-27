Тепло, человеколюбие, талант

В Чувашском театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля прошел юбилейный вечер Венеры Пайгильдиной

Говорят, что раньше планету Венера считали звездой — настолько ярко она сияет в ночном небе, порой затмевая даже луну. То же самое можно сказать и о заслуженной артистке Чувашии Венере Пайгильдиной, чей талант так безграничен, глубок и всеобъемлющ, что озаряет своими лучами весь культурный небосклон республики… 7 января одна из ведущих актрис Чувашского театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля отметила юбилей, а в минувший четверг собрала в родном зале друзей, коллег и поклонников.

Кроме того, что ее появление на свет подобно рождественскому подарку, она родилась в начале великой Святочной недели. Наверное, поэтому даже ранняя потеря мамы (она умерла, когда Венере исполнилось 18 лет) не может заглушить в ее сердце тепло, человеколюбие и стремление быть нужной — дочерям, публике, партнерам по сцене, на которую впервые вышла в 1996 году.

А начиналось все в Чебоксарском музыкальном училище имени Ф.П. Павлова, расположенном рядом с театром, куда Венера, на тот момент голосистая артистичная девочка из деревни Верхние Татмыши Аликовского района, поступила на вокальное отделение. Проводником в мир кулис для нее стала педагог по сценической речи, заслуженный деятель искусств Чувашии, заслуженный работник культуры России Зоя Ярдыкова, всю свою жизнь посвятившая тюзовской труппе, в том числе в качестве главного режиссера и директора. Будучи выпускницей чувашской студии ГИТИСа и однокурсницей народной артистки СССР Веры Кузьминой, она как никто другой знала толк в актерских способностях и сразу выделила Венеру среди остальных студентов.

Опытный взгляд не подвел Зою Дмитриевну — ее воспитанница действительно многого добилась, о чем свидетельствует внушительный репертуарный лист актрисы, в котором свыше восьми десятков ролей самого разного плана. Среди них Регана («Король Лир» Уильяма Шекспира) и Простакова («Недоросль» Дениса Фонвизина), Анна («На дне» Максима Горького) и Наталья Дмитриевна («Чацкий. Горе уму» по Александру Грибоедову), Феня («Отцы и дети» Ивана Тургенева) и Наташа Прозорова («Три сестры» Антона Чехова). Юные зрители тоже души не чают в Венере Ивановне. Сказки «Приключения доктора Айболита» и «Снежная королева», «Морозко» и «Белоснежка и семь гномов», «Конек-Горбунок» и другие требуют не меньшей самоотдачи.

Сразу два контрастных образа воплотила Венера Пайгильдина в пьесе Александра Островского «Гроза». В постановке 2008 года, созданной Станиславом Васильевым, она сыграла Катерину, а в спектакле 2023 года, над которым трудился молодой приглашенный режиссер Иван Чигасов — Марфу Кабанову, или Кабаниху. Впрочем, для самой Венеры Ивановны оказалась ближе первая героиня. «Я такая же доверчивая, — говорит актриса. — Если влюбляюсь, то глубоко и надолго. Всегда близко воспринимаю все происходящее вокруг и переживаю сильные эмоции, могу дойти до самоуничтожения».

Поначалу было непросто, поскольку за неимением специального актерского образования приходилось постоянно учиться в процессе, по большей части, глядя на старшее поколение. «Я смотрела буквально на каждого и что-то брала для себя, — признается именинница. — Это счастье, когда рядом сильный партнер, который способен импровизировать, превращать какие-то моменты в шутку, подхватывать и помогать, если ты ошиблась». Коллеги же, в свою очередь, отмечают ее умение тщательно прорабатывать роль, вплоть до малейшего движения или шага, проникать в самые потаенные уголки характера своих героинь и эмоционально наполняться ими. Яркое тому подтверждение — Эльза в постановке Бориса Манджиева по роману Михаила Юхмы «Куккук куççулӗ» (Кукушкины слезы), показанной в юбилейный вечер.

Здесь Венера Пайгильдина играет жену состоятельного немца, влюбившуюся в пленного чувашского солдата. И хотя она уже не раз доказывала зрителю свою профессиональную зрелость, этот образ — нечто совершенно новое в ее артистическом слове, по-особому тонкая материя, которую не возьмешь «голыми руками». Быть может, потому что актрисе самой очень импонируют волевые и решительные женщины с несгибаемым внутренним стержнем, и эмоциональная тональность персонажа совпала с ее собственной тональностью. Или в силу природной музыкальности, которая проявляется не только в тонкости слуха, мелодичности речи и выразительности интонации, но и во всем остальном — в лице, очень подвижном, живо реагирующем на малейшие перемены внешней картинки, в пластичности тела, которое дышит легко и размеренно даже в переломные моменты действа, в способности встраиваться в темпоритм повествования.

«Всегда радуюсь чему-то новому в театре, — отмечает Венера Пайгильдина. — Я это принимаю и пытаюсь понять, воплотить на сцене. Можно пустить дым, наложить музыку, одеть артистов в дизайнерские костюмы. Но если в постановке нет души, личности, она не будет настоящей. Когда происходящее на подмостках отзывается в людских сердцах, это и есть современный театр… Наверное, если бы моя жизнь была спектаклем, главную роль я бы отдала своей маме. По сей день чувствую, как мне ее не хватает».

Кстати, народный писатель Чувашии Михаил Юхма, чей текст лег в основу спектакля, тоже был в зале и высказал виновнице торжества слова восхищения ее талантом. Тем более что в предыдущие годы за исполнение этой роли она была удостоена Государственной премии Чувашии в области литературы и искусства, а также специального приза «За своеобразие актерского воплощения» на Международном фестивале национальных театров «Туганлык» в Уфе.