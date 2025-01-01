В аэропорту Чебоксар установлена отечественная система инструментальной посадки

Производственная компания «Азимут» Госкорпорации Ростех завершила установку отечественной системы захода на посадку в Международном аэропорту Чебоксары имени А.Г. Николаева. Новый комплекс технических радиоустройств успешно прошел приемосдаточные испытания и летную проверку, подтвердив все заявленные характеристики.

Система инструментального захода ILS 2700, установленная в аэропорту, предназначена для передачи на борт самолета информации о расстоянии до взлетно-посадочной полосы и отклонении от курса при заходе на посадку. Специалисты аэропорта могут дистанционно управлять наземными радиомаяками и проводить их диагностику с помощью мобильного автоматизированного рабочего места. Производитель гарантирует, что система имеет высокую степень надежности и резервирования, позволяя заменять вышедшие из строя компоненты автоматически без прерывания работы. Маяки размещаются в защищенных контейнерах с системами жизнеобеспечения и сигнализации.

Внедрение ILS 2700 позволит самолетам безопасно приземляться даже в неблагоприятных метеоусловиях, улучшая общую безопасность воздушного движения в аэропорту.

Комплекс уже успешно работает в других аэропортах России, Беларуси, Армении и Казахстана, включая крупные города, такие как Москва и Анапа.



Василий Григорьев