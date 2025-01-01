В Чувашской государственной филармонии представят проект на грант Главы Чувашии

Живое слово о Родине

Как правило, в концертный зал приходят послушать музыкальные произведения, однако на этот раз музыка и поэзия окажутся абсолютно равноправными участницами сценического действа. Именно стихи зададут тон всем романсам и песням, наполняя их предметностью, метафоричностью, проблематикой. И, в свою очередь, именно мелодия откроет новые грани в поэтических строках, объединенных темой отчизны. Такова новая программа «И, слово, в музыку вернись», которую представят 17 февраля в Чувашской государственной филармонии при поддержке гранта Главы Чувашии.

В разные годы о родной земле и ее славных сынах, силе русского духа и великих подвигах народа писали Роберт Рождественский и Владимир Высоцкий, Константин Симонов и Эдуард Асадов. Целый культурный пласт — стихи и песни, сочиненные теми, кто сейчас за линией огня. Когда-то они тоже станут документами эпохи — настолько достоверно, правдиво и остро их авторам удалось уловить и облечь в слова чистую эмоцию «в моменте», пропустив ее сквозь призму личного отношения к теме патриотизма, связывающей поколения и национальности.

«Эту программу мы посвящаем нашим соотечественникам, товарищам, землякам. Всем тем, кто в разные периоды истории, на полях сражений и в тылу храбро стоял и продолжает стоять за честь, свободу и независимость Родины. Перед кем мы в неоплатном долгу за мирное небо над головой и возможность жить в сильной, могучей, непобедимой стране. Сохранить и передать потомкам светлую память о них — наша святая обязанность», — отметил заслуженный работник культуры Чувашии, директор филармонии Максим Матросов, и это не красивые слова. В предыдущие годы ее солисты Владимир Ашмарин и Сергей Кузнецов, эстрадный ансамбль «Сеспель» и сам Максим Юрьевич, сопровождавший своих «подопечных» в поездке, несколько раз выступали перед нашими солдатами, щедро даря музыкальное творчество людям в камуфляже и доказав, что для настоящего искусства «от сердца» не существует преград и блокпостов. Самыми трогательными моментами гастролей стали концерты в блиндажах, где артисты из Чувашии спели для тех, кто каждодневно несет военную службу и не смыкает глаз на боевом посту.