Аферисты остались без выкупа

Ветеран МВД отговорил знакомую переводить деньги мошенникам за якобы похищенного сына. Сначала жулики позвонили школьнику со стандартным предупреждением о взломе в мессенджере его аккаунта. Затем посоветовали ему скрыться на время, так как его разыскивают опасные люди из-за денежной аферы от его имени. Подросток поверил мошенникам и, отключив телефон, ушел из дома. Вскоре преступники позвонили его маме и потребовали 200 тысяч рублей за похищенного сына. В это время рядом с ней находился Алексей Лаптев, который посоветовал ей обратиться в полицию. Бывший инспектор-кинолог отдела МВД России «Моргаушский» сразу распознал обман и объяснил встревоженной матери, что с ее ребенком все в порядке. Его слова подтвердились в отделе полиции, куда мальчика привезли родственники.