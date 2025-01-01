Биатлонно-лыжный комплекс в Чебоксарах внесен во Всероссийский реестр объектов спорта

Минспорта России удовлетворило заявку спортшколы олимпийского резерва № 2 о включении в данный перечень сооружения, построенного на базе республиканского Центра зимних видов спорта.

Новый статус позволит проводить в комплексе соревнования по лыжным гонкам и биатлону как регионального, так и всероссийского уровня, сообщили в республиканском Минспорта.

По словам руководителя ведомства Василия Петрова, строительные работы на объекте, предусмотренные проектом, были завершены в декабре 2024 года. Также он отметил, что генеральный подрядчик ООО «ГЕОЛАЙН Технологии» провел ряд дополнительных видов работ для стабильной деятельности сооружения. Сейчас ведется пусконаладка системы освещения. В будущем объект должен пройти процедуру лицензирования для осуществления программ дополнительного образования детей в рамках полноценного тренировочного процесса.

Торжественное открытие комплекса запланировано на июнь, когда будут проходить мероприятия по празднованию Дня республики. И летом же сооружение примет первые всероссийские состязания по лыжероллерам (летние гонки. — Прим. ред.).