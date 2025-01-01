От властей на местах ждут инициативы

От образования до благоустройства

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики приступило к приему заявок от муниципальных образований на участие в программе комплексного развития сельских территорий в 2026 году.

В рамках этой программы, реализуемой в соответствии с государственной политикой, направленной на улучшение условий жизни в сельской местности, проводятся два конкурсных отбора. Первый из них касается обновления социальной и инженерной инфраструктуры, а второй — благоустройства территорий.

Кстати По обновлению социальной и инженерной инфраструктуры — документы принимаются до 15 февраля, а также по благоустройству — заявку нужно направить до 5 февраля.

К первому конкурсу допускаются проекты, направленные на строительство и ремонт образовательных и медицинских учреждений, культурных и спортивных центров, а также на развитие систем водоснабжения, газоснабжения, освещения и телекоммуникаций.

Второй конкурс направлен на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок, организацию освещения территорий, строительство и обустройство автомобильных и велосипедных парковок.

В 2025 году в Чувашской Республике реализуются два проекта комплексного развития сельских территорий. В селе Красноармейское будут построены Дом культуры, водопроводная башня, наружные сети водоснабжения и водоотведения, 6 блочно-модульных котельных, приобретен микроавтобус для спортивной школы и создана точка доступа к сети интернет. В селе Батырево будет капитально отремонтировано здание культурно-досугового центра и оборудованы точки доступа к сети интернет в местном парке.

По программе благоустройства также реализуются два проекта: оформление фасадов административного здания в Батыревском округе и благоустройство детской и спортивной площадки в Ибресинском.

Какой муниципалитет и какие территории будут преобразованы в 2026 году, решит конкурсный отбор. Администрации округов на основе пожеланий жителей разработают и представят проекты, которые затем рассмотрят на региональном и федеральном уровнях. Итоги отбора станут известны осенью.

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии: «По действующим программам на селе можно сделать практически все. В 2024 году, например, построили две школы — в селах Чурачики и Янгличи, приобрели 2 автобуса для Янтиковской и Урмарской спортшкол, установили две спортплощадки в Чебоксарском округе, отремонтировали 5 дорог в Цивильском, обустроили освещение в Ибресинском. Всего на реализацию проектов программы за 5 лет было направлено 34 млрд рублей. Именно от активности жителей, вовлеченности местных администраций зависит, как будут преображаться сельские территории. Формируйте и направляйте централизованно от округа заявки».

Филипп Афанасьев