Картель на миллиард

Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор при поставке лекарственных препаратов на сумму более 1 млрд рублей. Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух компаний с центральными офисами в Москве.

Как сообщает Управление ФАС по Чувашии, торги проходили для нужд государственных учреждений здравоохранения в 54 субъектах России, в том числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен. Они отказались от конкурентной борьбы, используя единую модель поведения при совместном и раздельном участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. Предварительная оценка общей суммы начальных цен контрактов составила более 1 млрд рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.