Энергетики Чувашии подвели итоги реализации программы по профилактике электротравматизма

Речь шла о снижении рисков сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса.

Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики, специалистами проведено более 330 уроков по электробезопасности для 7 тыс. школьников и воспитанников детских садов. Для старшеклассников проводились экскурсии на энергетические объекты.

Помимо личных встреч, распространено более 1,2 тыс. информационных листовок и плакатов с напоминанием правил поведения вблизи энергообъектов. Материалы размещались в садоводческих товариществах, пунктах приема лома цветных металлов, рыболовных обществах и магазинах рыболовных принадлежностей, а также в центрах обслуживания потребителей филиала «Чувашэнерго».

Комплексная программа по электробезопасности реализуется более 10 лет. За это время проведено свыше 10 тыс. мероприятий.