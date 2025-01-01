Наш друг «Антон Антонович»

Есть у нас добрая традиция: называть улицы в честь того или иного человека, оставившего заметный след в истории страны, региона или конкретного населенного пункта. Правда, жители тех улиц в массе своей часто даже не знают о заслугах личности, чье имя обозначено на вывесках их домов. Вот об одном из таких примеров и захотелось рассказать.

Историческая преамбула

В 1921 году на страну обрушилось бедствие, прозванное «царем-голодом». Оно не было первым катаклизмом подобного рода, однако оказалось одним из самых значительных по масштабам. К кризисной ситуации привели различные факторы: климатические, политические и экономические. Находясь в зоне «рискованного земледелия», Чувашский край сполна ощутил на себе влияние изменчивых погодных условий. К объективным причинам добавились субъективные. Руководство вновь образованной автономии хотело показать Москве, что область отдает все силы для разрешения продовольственного дефицита в стране, и это несмотря на неблагополучие в самой чувашской деревне. В результате проводимой продовольственной политики у местного крестьянства были изъяты все запасы продовольствия. При этом национальные власти не информировали высшее советское руководство о нарастании напряженности. В результате у центра даже не было четкой картины распространения бедствия.

Между тем побывавший в Чувашии корреспондент газеты «Беднота» сообщал: «Хлебных продуктов нет. Иногда попадаются две-три меры картофеля», «мука из размолотой соломы с лебедой», «кусок желудевого хлеба» или «из ореховых почек». По поручению председателя ВЧК и по совместительству председателя Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК Ф.Э. Дзержинского посетивший с инспекцией Чувашскую автономию в августе 1921 года В.Н. Александров так описал свое первое знакомство с местным питанием: «Хлеб пополам с лебедой и пополам с желудевой мукой. Моя арифметика не в ладах с этим рецептом, сколько же муки в этом хлебе?» В конце июня 1921 года в Чувашской АО были зарегистрированы первые случаи голодной смерти, а к 1 января 1922 года задокументировано около 10 тысяч таких фактов. Информационные сводки местных чекистов сообщали, что «голод проявляется в ужасающих картинах. Начинается уже весьма редкое в культурной истории человечества явление — людоедство».

Потребовалось колоссальное напряжение всех ресурсов страны, чтобы преодолеть разразившуюся катастрофу. Два года напряженной работы созданных при ВЦИК специальных органов: Центральной комиссии помощи глодающим, а затем Центральной комиссии по борьбе с последствиями голода и их региональных подразделений позволили к середине 1923 года выправить ситуацию. Советская власть вынужденно допустила участие в борьбе с голодом иностранных организаций: Американской администрации помощи, Международной федерации тред-юнионов и других. В том числе с просьбой о помощи «сотням тысяч терпящих муки голода» обратились и к европейскому пролетариату. По инициативе III Коммунистического интернационала (Коминтерна) был создан Международный комитет рабочей помощи голодающим (Межрабпомгол). В декабре 1921 года первый продовольственный транспорт Межрабпомгола прибыл в Казань. В сентябре 1922 года Межрабпомгол приступил к работе в Чувашской АО. Его представителем стал Антонин Яноушек.

Биографическая справка

Антонин Яноушек родился 22 августа 1877 года в городе Нимбурке (Нимбурге). Сегодня это территория Чешской Республики, а тогда — часть образовавшейся буквально за десятилетие до рождения нашего героя дуалистичной Австро-Венгерской империи: в 1867 году единая Австрийская империя была преобразована в двуединую конституционную монархию, где под «одной вывеской» существовало два равноправных государства. Хотя Чехия относилась к числу наиболее развитых в промышленном отношении территорий с высоким уровнем образованности населения и историческим опытом политической самостоятельности, ей в отличие от венгров не удалось добиться «статусного» положения, и она осталась на правах одной областей в составе Австрии.

В молодости Антонин трудился машинным монтером и попутно активно вовлекался в рабочее движение. В 1895 году вступил в социал-демократическую рабочую партию.

С 1906 года работал журналистом. В 1918 году переехал в Будапешт, а еще через год возглавил чехословацкую секцию при Центральном комитете Коммунистической партии Венгрии. C 20 июня по 7 июля 1919 года — председатель Революционного правительственного совета Словацкой Советской Республики. Советская историческая энциклопедия сообщает, что первыми актами нового правительства явились «решения о национализации важнейших промышленных и торговых предприятий, банков, транспорта и о безвозмездной экспроприации помещичьих и церковных имений размером более 50 га». Были изданы также декреты о 8-часовом рабочем дне, увеличении заработной платы, установлении пенсионного обеспечения, освобождении крестьян от налогов и т.п.

После разгрома Словацкой Советской Республики в августе 1919 года Антонин был арестован и заключен в тюрьму. В 1920 году передан чехословацким властям. Здесь он снова пытается проявить себя как политик. В 1920 году принял участие в президентских выборах, проходивших в форме выборов депутатами парламента: выставил свою кандидатуру против Томаша Масарика, но получил лишь два депутатских голоса. В 1921 году пытался нелегально перебраться в Советскую Россию, но был задержан и обвинен в государственной измене. В 1922 году все же смог выехать в РСФСР.

Работа в Чувашии

Осенью 1922 года в качестве уполномоченного Международной организации помощи голодающим Антонин Яноушек прибыл в Чебоксары. В фондах государственных архивов Чувашии сохранились документы, отражающие его активную деятельность по оказанию продовольственной и денежной помощи населению Чувашии. Почти за год работы в столице автономии чехословацкий революционер практически стал послом международной солидарности и помощи чувашскому народу. Вспоминают его слова, произнесенные в первые же дни: «Не падайте духом, рабочие всего мира знают о вашей нужде. Многие отдают свои сбережения, чтобы помочь голодающему народу. Я привез в Чувашию продовольствие от чешских трудящихся. В первую очередь мы окажем помощь детям. Оденем, обуем, накормим, будем их обучать грамоте и ремеслам…»

По архивным данным, усилиями «Антона Антоновича» (так по-свойски звали Антонина Яноушека в России) в Чебоксарах был открыт Детский дом имени В.И. Ленина на 500 человек. В воспоминаниях областного военного комиссара И.Е. Ефимова он назван Детским дом имени К. Маркса и В.И. Ленина и приводится несколько меньшая цифра вместимости (300 человек). Впрочем, в нашем случае принципиальна не столько вариативность названия, сколько тот факт, что здесь детей, помимо создания условий для простого жизнеобеспечения, еще и учили политехническим навыкам. Кроме всего прочего, при детском доме было создано подсобное хозяйство, восстановлен заброшенный фруктовый сад бывшего монастыря, организован откорм свиней и так далее. В воспоминаниях журналиста Степана Лашмана утверждается, что Антонин Яноушек также организовал в столице Чувашии и первый инкубатор для искусственного выведения цыплят.

Вообще, Межрабпомгол был единственной из международных организаций, которая занималась ввозом на территорию России орудий сельского хозяйства, промышленности и транспорта.

В 1923 году Антонин Яноушек был переведен в Самару, потом жил на Украине и в Москве. Умер 30 марта 1941 года и был похоронен на одном из кладбищ советской столицы.

У Антонина Яноушека было четверо детей: дочери Октава и Квета, сыновья Ярослав и Отто. Ярослав служил в НКВД СССР и органах чехословацкой госбезопасности. Отто дослужился до звания полковника Советской армии, после выхода в отставку проживал в Кишиневе.

Признание заслуг и память

Сохранилось благодарственное письмо Антонину Яноушеку, датируемое периодом его пребывания в Чувашии: «Облпартком, облисполком, обком, облпрофсовет и облоно Автономной Чувашской области приносят Вам за Вашу работу на пользу чувашских беспризорных детей и в Вашем лице всему пролетариату за оказанную помощь товарищескую признательность от имени Чувашобласти».

В 1960-е годы столица Чувашии переживала настоящий строительный бум. Для обеспечения жильем рабочих и служащих крупных промышленных объектов возводились целые микрорайоны. Естественно, что появлялись новые улицы. И одной из них в городском квартале 78 «А» (так изначально называлась одна из массово застраиваемых территорий в нынешнем юго-западном районе) решением исполнительного комитета Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся от 27 февраля 1963 года № 82-р, «учитывая революционные заслуги чешского коммуниста Антонина Яноушека в период становления Советской власти в Чувашии и выполняя пожелания общественности города Чебоксары», было присвоено имя Антонина Яноушека.

Кстати, правильно название именно так и звучит: «Улица Антонина Яноушека», а не «Улица Яноушека». Последний вариант — разговорный, и может быть, как представляется, вполне допустим в каком-нибудь ни к чему не обязывающем «междусобойчике». Однако, к сожалению, он давно уже начал фигурировать и в официальных публикациях. К примеру, использован в названии исторической справки об улице на сайте управы по Московскому району администрации г. Чебоксары.

Федор Козлов

Фото с сайта kommersant.ru