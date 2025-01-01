РОМАН СТАРОВОЙТ

министр транспорта Российской Федерации

«Уже с 1 января текущего года 23 крупнейшие российские авиакомпании <…> начали предоставлять 50-процентную скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов, за исключением бизнес-класса.

Мероприятия по продаже билетов со скидкой 50 процентов основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря, и по состоянию на сегодня перевезено более 260 тысяч детей. До конца января уже продано более 870 тысяч билетов. С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50-процентной скидки».