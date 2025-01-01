Перед Новым годом в Чувашии открылись дома культуры, ФАПы, школа

Новоселья в глубинке

Сразу в нескольких муниципалитетах республики в последние дни 2024 года распахнули свои двери важные социальные объекты. В Батыревском округе в их открытии принял участие Глава Чувашии Олег Николаев.

Равные возможности для деревни и города

Первым пунктом рабочей поездки руководителя республики стала начальная школа — детский сад в деревне Бахтигильдино. В этом году в здании детсада завершилась реконструкция, к нему пристроили спортзал, и теперь вместе с малышами здесь будут учиться школьники. Учреждение рассчитано на 15 учеников и столько же дошколят. Примечательно, что школа находится в одном из самых отдаленных населенных пунктов округа. Ее посещают дети не только из Бахтигильдино, но и из поселков Люля, Ульяновка и деревни Балабаш-Нурусово, которые добираются на уроки на школьных автобусах. В общей сложности там проживают 729 человек.

Как заявил Олег Николаев, школа-детсад в Бахтигильдино стала первым в республике экспериментальным малоформатным учреждением для удаленных населенных пунктов. Такое решение позволит детям из глубинки получить равный доступ к качественному образованию и одинаковые возможности для всестороннего развития независимо от места проживания.

В реконструкцию объекта вложили более 118 млн рублей из республиканского бюджета. Еще 9,5 млн рублей было выделено на оснащение кабинетов. Здесь стало современно и красиво: появился медицинский кабинет, в столовой и пищеблоке установили новое оборудование, для классов приобрели мебель, компьютерную технику и мягкий инвентарь.

И детворе, и их родителям школа пришлась по душе. В честь новоселья здесь устроили настоящий праздник: малыши читали стихи, пели и танцевали, а Олег Николаев вручил детям новогодние подарки.

Большая сцена для сельских талантов

В деревне Бакашево тоже ждали на новоселье — для сельчан заработал новый Дом культуры. В старом деревянном здании было не до концертов — крыша давно прохудилась.

Сельский «концертный зал» построили в этом году по госпрограмме Чувашии «Развитие культуры». В добротном одноэтажном здании с хорошим благоустройством есть все для культурного досуга местных жителей всех возрастов и раскрытия их талантов: зал на сто мест, библиотека, артистическая, кабинет, вестибюль, гардероб, санузлы. В большом и светлом зрительном зале с удобными креслами уже прошли новогодние представления. Выходить на сцену местным артистам стало намного приятнее — появилось световое и звуковое оборудование, компьютерная техника и новые костюмы для фольклорного ансамбля «Чемен». В клубе занимаются и стар и млад: танцуют, рукодельничают, поют, много мероприятий проводится для детей и молодых.

В этот же день по телемосту в Бакашевском сельском Доме культуры Олег Николаев дал старт работе еще четырем сельским ДК: в деревнях Ойкас-Кибеки Вурнарского, Верхнее Аккозино Красночетайского, Салабайкасы Чебоксарского и в селе Ядрино Ядринского округов.

Так, о клубе в деревне Ойкас-Кибеки жители в своем обращении просили Президента России Владимира Путина. На его строительство выделили более 29 млн рублей из республиканского бюджета — и за год очаг культуры построили.

Как отметил Глава Чувашии, в республике при поддержке нацпроекта «Культура» и госпрограммы «Развитие культуры» отрасль активно развивается. За четыре последних года возведены 35 клубов, причем только в этом году — 16, а в отдаленные и малочисленные деревни дорогу проложили автоклубы на колесах. Перед Новым годом ключи от них получили главы Алатырского, Козловского, Комсомольского и Яльчикского округов.

«Современные, уютные, стильные дома культуры открывают новые возможности для самореализации творческих способностей жителей нашей республики. Уверен, они станут местами притяжения, где каждый посетитель сможет провести время с пользой, отдохнуть душой», — сказал Олег Николаев. В 2025 году, к слову, ждут открытия еще четыре дома культуры: в деревнях Старые Урмары Урмарского и Татмыш-Югелево Батыревского округов и селах Хормалы Ибресинского и Старые Айбеси Алатырского округов.

Ближе к доктору

Важное событие произошло и в селе Норваш-Шигали Батыревского округа. Здесь, а также в селах Тойси, Новое Ахпердино и Шыгырдан Глава Чувашии дал старт новым врачебным амбулаториям. ФАПы построили по нацпроекту «Здравоохранение». В них будут принимать более 8 тысяч жителей округа.

Норваш-Шигалинскую врачебную амбулаторию, например, построили примерно за полгода. Она обслуживает больше 1300 селян из трех населенных пунктов. Здесь есть кабинет врача с возможностью телемедицины, процедурная, прививочная и смотровая, кабинет здорового ребенка, а также палата дневного пребывания на две койки. Работают в сельском медпункте три специалиста: врач-терапевт Ландыш Шакурова и медсестры Мария Мулендеева и Надежда Давыдова.

Как отметили на открытии офиса врача, в следующем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в округе планируют запустить три новых ФАПа: в селе Тарханы и в деревнях Долгий Остров и Старое Котяково. Новый медпункт, возможно, появится и в батыревской деревне Чувашские Ишаки. С такой просьбой во время посещения нового объекта в Норваш-Шигалях к Главе Чувашии обратился староста деревни Чувашские Ишаки, ветеран труда Пантелеймон Шихранов. «Новые амбулатории не только повысят уровень медицинского обслуживания, но и окажут положительное влияние на качество жизни населения, способствуя улучшению здоровья и благополучия местных жителей. Поздравляю с этим знаменательным событием всех жителей округа!» — сказал Олег Николаев.

Еще один нужный объект появился в центре округа — в селе Батырево. По улице Мира расположилось новое отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Учреждение уже начало свою деятельность, а в полную силу заработает в феврале 2025 года после получения необходимых документов.

Здесь будут проводить судебно-медицинское и патологоанатомическое исследования, выдавать медицинские свидетельства о смерти, освидетельствовать потерпевших, обвиняемых и других лиц и выполнять другую необходимую работу. Отделение предназначено для обслуживания Батыревского, Шемуршинского и Яльчикского округов, где живут более 57 тысяч человек.

Особой составляющей работы отделения станет организация круглосуточной специализированной службы по бесплатной перевозке тел умерших в межрайонные отделения бюро для проведения необходимых исследований. Уже есть 8 спецавтомобилей марки «Соболь», оснащенных системой ГЛОНАСС и видеорегистраторами, которые будут курсировать по всей республике. По словам вице-премьера — министра здравоохранения Владимира Степанова, география охвата службы будет обширной. Ее структурные подразделения будут располагаться в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Батырево, Канаше, Цивильске, Шумерле и Ядрине. Такое размещение позволит обеспечить доступность услуг на всей территории республики, сократив время доставки и минимизировав неудобства для жителей.

Глава Чувашии во время посещения отделения в Батырево отметил важность и необходимость службы. «Жители республики должны иметь возможность достойно проводить своих родных в последний путь. Мы видим положительные результаты этой работы и намерены продолжать совершенствование данной сферы, обеспечивая высокий стандарт медицинских экспертиз и своевременность их проведения», — сказал Олег Николаев.

Кстати

Сбылась мечта под Новый год

Приятным моментом рабочей поездки Олега Николаева в Батыревский округ стало исполнение мечты девятилетнего Самира Черноносова из села Батырево. Шарик с желанием мальчика об электросамокате Глава Чувашии снял с Кремлевской елки в Москве. «Самир — большой молодец, учится в третьем классе батыревской школы № 1, а совсем недавно у него родился братик. Приятно исполнять мечты маленьких жителей нашей республики», — поделился впечатлениями от знакомства с мальчиком Олег Николаев.