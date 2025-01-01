Врывается в мировую элиту

В начале января у теннисистов стартует спортивный сезон. Из года в год уроженец Чебоксар Марат Шарипов улучшает позиции в рейтинге, но пока не достиг максимальных высот. Сейчас он участвует в турнирах категории «Челленджер» в Нонтхабури (Таиланд).

На первых соревнованиях сезона 22-летний уроженец Чебоксар начинал путь с квалификации. Сначала Марат не испытал проблем с представителем Зимбабве Джоном Кортни Локом — 6:1, 6:4, а затем сломил сопротивление японца Хикару Сираиси — 4:6, 6:2, 6:2.

Однако в первом круге основной сетки Шарипов уступил другому представителю Страны восходящего солнца Рею Сакамото — 6:7, 6:2, 4:6.

Спустя неделю на втором турнире Марату уже не пришлось преодолевать квалификацию. В стартовом раунде основы он одолел чеха Зденека Колара — 6:3, 6:4, а во втором круге одержал одну из самых знаковых побед в карьере на данный момент — обыграл серебряного призера Олимпиады в Токио в смешанном парном разряде, полуфиналиста Открытого чемпионата Австралии (одного из четырех главных турниров теннисного сезона. — Прим. ред.), соотечественника Аслана Карацева — 7:6, 5:7, 6:4. В четвертьфинале наш земляк победил Юсуке Такахаси из Японии — 6:3, 4:6, 6:2. В полуфинале против Шарипова выйдет теннисист из Китая Цзе Цуй — поединок завершится уже после выхода номера в печать.