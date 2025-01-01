Медальный почин

Представители нашей республики успешно выступили 7 января в Екатеринбурге на «Рождественских стартах» — мемориале Э.С. Яламова.

В новогодние каникулы легкоатлетам было не до оливье и селедки под шубой — они готовились к первым крупным соревнованиям 2025 года в помещении.

Состязания стали первыми в серии стартов «Снежная королева» Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), спортсмены из Чувашии взяли на них три медали.

На стайерской дистанции 2000 метров Анастасия Красильникова завоевала золотую награду.

Обладателем «серебра» на спринтерской 60-метровке стала Виктория Максимова. Она уверенно преодолела предварительный забег, а в финале судьбу победы решили мизерные 0,007 секунды в пользу москвички Натальи Комбаровой.

В хорошей форме к первому турниру 2025 года подошел Рудольф Прокопюк. Его стремительный финишный рывок привел к серебряной медали на дистанции 600 метров.

Также отметим возвращение в строй стайера Александра Алексеева. Перспективный легкоатлет, долго не участвовавший в соревнованиях, на дистанции 3000 метров занял шестое место.

Кстати, призеры в каждом виде программы получат денежные вознаграждения от ВФЛА, сообщили в пресс-службе федерации.