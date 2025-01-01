Первым родившимся в 2025 году ребенком в Чувашии оказался мальчик

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Малыш весом 3,5 кг и ростом 52 сантиметра родился 1 января 2025 года в 2 часа 45 минут в родильном отделении Шумерлинского межтерриториального медицинского центра Минздрава Чувашии, сообщил вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов в своем телеграм-канале.

«Поздравляю родителей с этим прекрасным событием! Пусть малыш принесет в вашу жизнь еще больше счастья, любви и радости. Желаю крепкого здоровья вам и вашему сыну, а также благополучия вашей семье», — подчеркнул Владимир Степанов.

Опубликовано: 1 января 2025 г.
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Семья


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